بأقل التكاليف طريقة عمل جاتوه شاتوه في الخلاط



جاتوه شاتوه جاتوه شاتوه

شاتوه الخلاط يعد من الحلويات غالية الثمن بالمحلات والتي يمكن تناولها في أعياد الميلاد أو بالأيام العادية، فهي قطعة حلوى مفضلة لدى الكثير من أفراد العائلة، لذا نتناول خلال هذه التقرير طريقة عمل شاتوه الخلاط بأقل التكاليف وتوفر الوقت وضمان للجودة وفقًا للخطوات التي أشارت إليها الشيف فاطمة عبد المنعم.







شاتوه الخلاط: المكونات:



2 بيض

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كوب حليبكوب سكركوب زيتملعقة صغيرة فانيلياملعقة كبيرة خلملعقة كبيرة بيكينج بودر5 ملاعق كبيرة كاكاو خام غير محليكوب ونصف دقيقطريقه تحضير شاتوه الخلاط:في الخلاط نضيف الحليب والسكر والزيت والفانيليا والكاكاو نضرب الخليط جيدا لمدة دقيقة، يتم اخذ كوب من خليط الكاكاو ونتركه جانبا ثم نضيف على باقي خليط الكاكاو البيض والبيكينج بودر والخل، ونقوم بضربه مرة أخرى.نقوم بإضافة الخل ونعيد ضربه مرة أخرى في وعاء مناسب نضيف خليط الكاكاو ثم نضيف الدقيق ونقلب لمدة دقيقة نضع الخليط في صينية مدهونة زيت، ونقوم بإدخالها فرن دافئ لمدة 35 دقيقة نزين الشاتوه بصوص الشوكولاتة فور خروجه من الفرن ويقدم ساخن أو بارد حسب الرغبة.يمكن أيضًا تناوله مع مشروبك المفضل في وجبة الإفطار أو يمكن تناوله بين الوجبات أو في أعياد الميلاد من باب التوفير وعمل عدد أكبر يساهم في الحفلات وبطريقة غير مكلفة للوقت والمجهود .