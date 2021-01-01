من المخدات للستائر..8 طرق لاستخدام القماش "الباييت" في ديكور بيتك..

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الباييت هو أحد أنواع الأقمشة متعددة الاستخدامات، حيث يمكن استخدامه في الأزياء المختلفة من فساتين وجونيلات وبناطيل خاصة في السهرة، بسبب لمعانه وبريقه الواضح والقوي، ويمكن أيضا استخدامه في ديكور المنزل، حيث إنه يضفي على المكان البهجة والإنارة والشكل المميز للمنزل، لذا يستعرض اليوم السابع بعض الأفكار والطرق البسيطة لاستخدام قماش الباييت القلاب في ديكورات المنزل كما يلي:







مفرش سفرة مستطيل:

يمكن استخدام قماش الباييت لتزين سفرتك بطريقتين، الأولى وقت العزومات بتغطية السفرة بأكملها وحتى الأرض بمفرش مصنوع من الباييت ولكن من لون واحد فقط مناسب لسبب الحفل.

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أما الطريقة الثانية هو استخدمه بشكل يومي، وذلك بأن يكون جزء صغير من المفرش سواء على أطرافه أو حتى في المنتصف.مفرش منضدة الانتريه:مثله مثل مفرش السفرة، يمكن استخدامه بشكل كامل أو بشكل جزئي وذلك حسب الاستخدام سواء يومي أو بمناسبة.طبقة من ستارة حجرة الأطفال:لا مانع من استخدام قماش الباييت كجانب واحد من الستارة سواء بلون واحد أو متعدد الألوان، خاصة الألوان المبهجة منها في حجرة الأطفال، وهو يعتبر موضة ديكور 2022.طبقة من ستارة حجرة المعيشة:تتميز غرفة المعيشة بوجود الكثير من عناصر الديكور المستخدمة نظرا للتواجد بها بشكل شبه دائما طوال اليوم لذلك يفضل ألا تكون الديكورات بها كثيرة وفجة، لذلك يمكن استخدام طبقة واحدة من قماش الباييت على أحد الجوانب الموجودة في الغرفة وتفضل أن تكون أكثر الأماكن المظلمة بها.غطاء للمروحة:يمكن استخدام قماش الباييت في تغطية الأجهزة الكهربائية غير المستخدمة مثل المروحة أو التكييف، فهي تعطي المزيد من المظهر الجميل والبسيط بدلا من مظهر الأجهزة التقليدي بدون تجديد.ديكورات لغرفة البنات:تحب الفتيات الصغيرات الديكورات المختلفة والمتنوعة، فيمكن استخدام باييت بأكثر من طريقة عن طريق وضعه كمفرش للكمودينو أو التسريحة أو حتى مفرش لظهر السرير، ويمكن أيضا استخدامه بأشكال وألوان مختلفة.ديكورات لغرفة الأولاد:لا مانع من المزيد من كتابة اسم الولد بألوان مختلف والمفضلة للطفل، أو طباعة الشخصيات الخارقة المفضلة لدية مثل سبايدر مان أو بات مان أو هالك أو حتى إحدى ألعاب toy story.المخدات:أما الاستخدام الشائع لقماش الباييت هو عمل أكياس للمخدات الصغيرة وتزين الغرف به سواء نوم أو غرفة معيشة.