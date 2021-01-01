7 أفكار مختلفة لتقديم الفشار لأطفالك..عشان سهرة الويك إيند..



الفشار الفشار

الفشار أو popcorn من أفضل الأطباق التى يمكن تقديمها للأطفال خلال السهرات الصيفية، فهي تسالي ممتعة ومغذية ومفيدة ولا يوجد لها أي آثار جانبية ضارة، ولكن من تكرار الطريقة يصاب الجميع كبار وصغار بالملل، لذا يستعرض اليوم السابع عدة طريق مختلفة لتقديم الفشار للجميع دون ملل وفقاً لموقع "eatthis" كما يلي:







الطريقة العادية للفشار:

تعتبر الطريقة العادية في تحضير الفشار هي الأكثر متعة وشهرة، حيث الوقت الذي يستغرق لعمل الفشار لا يتعدى الدقيقتين، ولا يحتاج إلى مكونات كثيرة فهو يحتاج فقط إلى 2 فنجان من الذرة، 2 ملعقة كبيرة زيت ذرة، رشة ملح، أما عن طريقة التحضير فهي تجهز في عدة خطوات بسيطة للغاية كالتالي:

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في وعاء عميق وله غطاء يسخن جيدا.يضاف الزيت اليه ويترك حتى يسخن جيدا.يضاف الذرة للزيت الساخن ويقلب فيه جيدا ويغطي.يترك الذرة في الزيت ويترك حتى "يطرقع" كله.يوضع الفشار الساخن في اطباق التقديم، ويرش فوقه القليل من الملح ويقدم.فشار بالجبنة:يحضر الفشار بالطريقة العادية وقبل الانتهاء من نضج الكمية كلها يجهز مقدار كوب الجبن المبشور ويرش فوق الفشار الجاهز ويقلب جيدا ثم يقدم، ويمكن رش القليل من الجبن فوق أطباق الفشار.فشار بالقرفة:لمحبي القرفة يمكن تحضير الفشار بالطريقة العادية ومزج القليل من القرفة بالعسل الأسود وفركهم جيدا حتى يصبح المزيج حبيبي، ثم يوزع على الفشار الجاهز.كرات الفشار الحلوة:يجهز الفشار بالطريقة العادية وفي اناء خاص يجهز السكر يصنع منه الكارميل، وبعد الانتهاء من تجهيز الكراميل يصب فوق الفشار ويقلب جيدا، ثم يشكل على كرات من الفشار.فشار بالتفاح والقرفة:يصنع الفشار بالطريقة العادية، ثم يضاف المزيد من السكر والقرفة ورقائق التفاح ويقلب جيدا ثم يقدم.فشار بالشوكولاتة:يجهز الفشار وتذاب الشوكولاتة وتقلب حتى التخلص من اي حبيبات ثم تصب فوق الفشار ويمكن أن يضاف المزيد من المكسرات معها من الكاجو واللوز والبندق ويقلب جيدا ثم يقدم.فشار بالمكسرات:يجهز الفشار بالطريقة العادية، ويحمص المكسرات في مقلاة ساخنة ثم يضاف المكسرات على الفشار ثم يرش فوقها القليل من الملح.