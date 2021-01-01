لعمل الكنافة والبسبوسة فى البيت.. أحلى من المحلات



الكنافة والبسبوسة الكنافة والبسبوسة



البسبوسة والكنافة من أكثر الحلوي الشرقية التي يفضل الكثير من الأشخاص تناولها في المناسبات المختلفة، وذلك لطعمها اللذيذ وسهولة هضمها، لذلك تفضل الكثيرات من النساء تحضيرها في المنزل، ونستعرض في التقرير، طريقة عمل البسبوسة والكنافة وفقاً للخطوات التي أشارت إليها الشيف فاطمة عبد المنعم خلال حديثها مع " اليوم السابع"..







طريقه تحضير البسبوسة:



المكونات:



2ونصف كوب من دقيق السميد.

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كوب سمن.كوب إلا ربع من السكر الناعم.2ملعقة كبيرة من عسل جلوكوز أو عسل نحل.2ملعقة كبيرة من جوز هند ناعم.كوب إلا ربع حليب.طريقه تحضير البسبوسة:تحضير وعاء مناسب مع إضافة دقيق السميد والسمن وجوز الهند مع تقليب السمن بالدقيق جيداً، وفي وعاء آخر يجب إضافة الحليب والسكر وعسل الجلوكوز ووضعهما على النار قليلاً ثم رفعهما وإضافة الخليط إلي دقيق السميد مع تقليب جميع المكونات بهدوء لمدة دقيقة، ثم إضافة خليط البسبوسة في صينية مدهونة بالسمن وإدخالها فرن ساخن حتى تحصل على لون ذهبي ثم إضافة الشربات الساخن فور خروجها من الفرن وتقطع وتقدم باردة مع تزيينها بالقشطة والفستق.طريقة عمل الكنافة:المكونات:نصف كيلو كنافة.2كوب من الحليب.3ملاعق كبيرة من النشا.2 ملعقة كبيرة من السكر.ملعقة صغيرة من الفانيليا.كوب سمن.طريقه تحضير الكنافة:يجب إضافة السمن إلى الكنافة وتقليبها جيداً ثم إضافة نصف كمية من الكنافة في صينية متوسطة الحجم والضغط جيداً عليها حتى تتساوى في الصينية.طريقة عمل القشطة:تحضير وعاء مناسب وإضافة السكر والحليب والنشا والفانيليا مع التقليب جيداً ثم وضع الوعاء على النار مع التقليب للحصول على قوام خليط كريمي وإضافة الخليط على الجزء الأول من الكنافة وتوزيعه جيداً، ثم إضافة الجزء الثاني من الكنافة والضغط قليلاً مع وضع الصينية في فرن ساخن لمدة 20 دقيقة وإخراج الصينية وإضافة الشربات البارد على الكنافة.