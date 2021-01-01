طرق مبتكرة لإعادة تدوير الملابس القديمة



تدوير الملابس القديمة تدوير الملابس القديمة



يعتقد الكثير من الأشخاص أن الملابس البالية يجب التخلص منها، ولكن بعض هذه القطع تحمل بعض الذكريات الخاصة والجميلة المرتبطة ببعض الاشخاص، لذا يستعرض" اليوم السابع "عدة طرق مختلفة ومبتكرة لإعادة استخدام الملابس القديمة وفقاً لموقع "lifehack" كما يلي:







طرق مبتكرة لإعادة استخدام الملابس القديمة



عمل لحاف بالتيشرتات القديمة:



يمكن عمل لحاف بـ"التيشرتات" القديمة، من خلال جمع القطع القديمة وتخييطها مع بعض بتساوي حتى تتحول لغطاء يفرش على السرير.

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كيس مخدة من القمصان:يمكن تصميم "كيس مخدة "من القميص القديم، من خلال اختيار قمصان قديمة وقص الإكمام وقلب القميص على الوجه الآخر وتخييطه من الخلف وتبطينه بالإسفنج أو القطن وتحويله لوسائد صغيرة لغرفة المعيشة.محفظة عملات:يمكن تصميم محفظة صغيرة للعملات المعدنية باستخدام أسورة قميص قديم.تصميم حقيبة سوق:باستخدام قميص قديم ورابطة عنق قديمة يمكن تصميم حقيبة للسوق مصنوعة من القماش الذي يسهل غسله.عمل سدادة للأتربة:يمكن استخدام أرجل البنطلون الجينز القديم لتجنب دخول الأتربة والمياه من الخارج أثناء العواصف.عمل فستان من قميص:يمكن عمل فستان من قميص رجالي، وذلك بقص الإكمام واستخدامه كحزام لمنطقة الخصر.عمل قبعة من جاكيت شتوي:يمكن قص جاكيت قديم أو قميص، وتنفيذ قبعة شتوية منه واستخدام باقي القماش الصوف لعمل كوفية.تصميم تنورة من تيشرت قديم:يمكن عمل "جيبة "من تيشرت قديم من خلال استخدام الأكمام لعمل فيونكة عند منطقة الخصر.