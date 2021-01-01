طرق هتساعد لو طفلك بيتعرض للتنمر لتدعمه نفسياً

وتقوى شخصيته



لو طفلك بيتعرض للتنمر لو طفلك بيتعرض للتنمر



يعانى بعض التلاميذ والتلميذات داخل المدارس من التنمر من زملائهم مما يتسبب لهم في الشعور بالحزن وعدم الثقة بالنفس مع مرور الوقت، لذلك يجب على الوالدين الانتباه لهذا ومعالجة الأمر في بدايته، ولذلك نستعرض في هذا التقرير، مع الدكتور عبد العزيز آدم، أخصائي علم النفس السلوك عن طرق دعم الأبناء عند تعرضهم للتنمر.







إزاى تدعمى طفلك بعد تعرضه للتنمر؟



بلاش لوم:



يجب على الأم تجنب لوم الطفل أو اتهامه بالضعف عندما يتعرض للتنمر لأن هذا يدمره نفسيًا ويحبطه ويجعله يشعر بالانطواء.

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علمى طفلك يعبر عن نفسه:يجب إعطاء الأبناء مساحة آمنة للحوار في إطار من الود يشجعهم بالتحدث عن مخاوفهم وتدعمهم الأسرة حتى تساعدهم في التخلص من الآثار النفسية السلبية التي شعروا بها بعد تعرضهم للتنمر.تقوية الثقة بالنفس:يجب على الأم أن تعلم طفلها أن يثق بنفسه و يتحلى بالثبات ليستطيع الرد على المتنمرين ولا يتأثر بهم.اللجوء للمساعدة:عند تعرض الطفل للتنمر الجسدي وهذا غالبًا ما يحدث في المدرسة، يجب على الأم أن تعلم طفلها أن يصعد الأمر ويلجأ لطلب مساعدة المدرسين والمسئولين في المدرسة لحمايته ومعاقبة ممن يتنمرون عليه.ممارسة الرياضة:ممارسة الرياضة هي أحد الوسائل الفعالة لتقوية شخصية الطفل حتى لا يصبح فريسة للأطفال المتنمرين.اللجوء للدعم النفسي من المختصين:أحيانًا يسبب تعرض الطفل للتنمر ظهور بعض الأعراض النفسية عند الطفل الأمر الذى لا يستطيع الأباء التعامل معه بطريقة صحيحة، لذلك يجب عرضه على متخصص لعلاجه.