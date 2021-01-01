جامعة الأزهر تحذر اللى هيسقط سنتين هيتفصل".. اعرف التفاصيل

آخر الأخبارأخبار التعليم والدراسة › جامعة الأزهر تحذر اللى هيسقط سنتين هيتفصل".. اعرف التفاصيل

صورة الخبر: جامعة الأزهر
جامعة الأزهر


قالت جامعة الأزهر إنه بناءً على قرار المجلس الأعلى للأزهر الشريف الخاص بتعديل فرص البقاء فى السنوات الدراسية بالكليات، تقرر الآتى:



• الفرقة الأولى فرص البقاء بها عامان فقط (مستجد + باقي للإعادة ) وفي حالة رسوب الطالب مرة أخرى يُفصل .



•الفرق الثانية والثالثة والرابعة والخامسة فرص البقاء بها عامان ويُسمح بعام ثالث بموافقة مجلس الكلية.



•يُفصل الطالب الذي يتخلف عن دخول الامتحانات فصلين دراسين متتاليين حتي لو كانا في عامين دراسيين (فصل دراسي ثاني + فصل دراسي أول من العام الذي يليه ) وذلك إذا لم يتقدم للكلية بعذر مقبول عن تخلفه عن أداء الامتحانات.


• يُعد هذا العام الجامعى 2021 م/2022 م هو العام الأخير للفرص الاستثنائية، وكل طالب - مهما كانت فرصته الاستثنائية- تعتبر هذه الفرصة هي الفرصة الأخيرة والعام الأخير له بالكلية، وإذا رسب فيه يُفصل.

المصدر: youm7

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على جامعة الأزهر تحذر اللى هيسقط سنتين هيتفصل".. اعرف التفاصيل

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
28831

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager