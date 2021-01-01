جامعة الأزهر تحذر اللى هيسقط سنتين هيتفصل".. اعرف التفاصيل



جامعة الأزهر جامعة الأزهر



قالت جامعة الأزهر إنه بناءً على قرار المجلس الأعلى للأزهر الشريف الخاص بتعديل فرص البقاء فى السنوات الدراسية بالكليات، تقرر الآتى:







• الفرقة الأولى فرص البقاء بها عامان فقط (مستجد + باقي للإعادة ) وفي حالة رسوب الطالب مرة أخرى يُفصل .

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•الفرق الثانية والثالثة والرابعة والخامسة فرص البقاء بها عامان ويُسمح بعام ثالث بموافقة مجلس الكلية.•يُفصل الطالب الذي يتخلف عن دخول الامتحانات فصلين دراسين متتاليين حتي لو كانا في عامين دراسيين (فصل دراسي ثاني + فصل دراسي أول من العام الذي يليه ) وذلك إذا لم يتقدم للكلية بعذر مقبول عن تخلفه عن أداء الامتحانات.• يُعد هذا العام الجامعى 2021 م/2022 م هو العام الأخير للفرص الاستثنائية، وكل طالب - مهما كانت فرصته الاستثنائية- تعتبر هذه الفرصة هي الفرصة الأخيرة والعام الأخير له بالكلية، وإذا رسب فيه يُفصل.