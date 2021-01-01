مواعيد مباريات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز

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تنطلق عصر الأحد المقبل مباريات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز بإقامة ثلاث مواجهات تجمع الإسماعيلى وسيراميكا على استاد الإسماعيلية فى الرابعة عصراً، والمقاولون العرب وإنبى فى تمام السادسة والنصف بالجبل الأخضر، وأخيراً مباراة بيراميدز وفاركو على استاد الدفاع الجوى.



ويعتلى الزمالك صدارة أندية الدوري برصيد 41 نقطة فيما يحل بيراميدز ثانياً برصيد 38 نقطة ويأتى الاهلى ثالثاً برصيد 33 نقطة.



ويعتلى أحمد سيد "زيزو"، نجم الزمالك، صدارة جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى لموسم 2021-2022، وواصل مابولو مهاجم الاتحاد السكندري مساعيه الجادة للمنافسة على لقب هداف الدورى المصرى هذا الموسم بعدما وصل للهدف التاسع فى المركز الثانى بقائمة الهدافين.

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وانتهت منافسات الجولة الثامنة عشر للدورى المصرى، والتى اتسمت بالإثارة والمفاجآت، وعلى رأسها سقوط الزمالك أمام إنبى بنتيجة 2-0، كما خسر الاتحاد ديربي الإسكندرية أمام سموحة بنتيجة 2-5.وشهدت الجولة 23 هدفاً من بينها هدف وحيد من ضربة جزاء سجلها محمد هلال لاعب البنك الأهلي، بينما أضاع ناصر ماهر لاعب فيوتشر ضربة جزاء أمام فاركو.وشهدت الجولة حالة طرد من نصيب لاعب المقاصة أحمد عبد المنعم في لقاء بيراميدز.مواعيد مباريات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوريالاحدالإسماعيلى - سيراميكا..4 عصراًالمقاولون - انبى..6.30 مساءبيراميدز- فاركو ..9 مساءالاثنينغزل المحلة & ايسترن كومبانى..6.30 مساءسموحة & المصرى البورسعيدى..9 مساءالثلاثاءالجونة & المقاصة..4 عصراًفيوتشر & الاتحاد السكندري..6.30 مساءالزمالك & طلائع الجيش..9 مساءالأربعاءالبنك الاهلى & الاهلى..8 مساءجدول ترتيب هدافي الدوري المصري موسم 2021-2022أحمد سيد زيزو "الزمالك" (11 هدفا).جوب مابولو "الاتحاد" (9 أهداف).مروان حمدي "سموحة" (8 أهداف).محمد هلال "البنك الأهلي" (7 أهداف).جون إيبوكا "إنبي" (7 أهداف).خالد قمر "الجونة" (6 أهداف).إبراهيم عادل ومحمود وادي "بيراميدز" (5 أهداف).محمد شريف وبيرسي تاو "الأهلي" (5 أهداف).جدول ترتيب الدوري المصري موسم 2021-2022الزمالك - 41 نقطةبيراميدز - 38 نقطةالأهلي - 33 نقطةسموحة - 30 نقطةفيوتشر - 28 نقطة