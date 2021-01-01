نصائح لتناول اللحوم بشكل صحي

بالنسبة لـ أكل اللحوم غالبًا ما يتم الترويج بمزاعم حول عدم صحة النظام الغذائي الحيواني، ولكن على الرغم من وجود جانب كبير صحيح حول عدم الإفراط في تناول اللحوم، إلا أن هناك طرقا صحية لتناول اللحوم الحمراء.
كيفية تناول اللحوم بشكل صحي
فيما يلي بعض الطرق وفقا لموقع " healthsite"، التي يمكنك من خلالها تحسين صحتك :
انتبه إلى طريقة الطهى:
لتجنب التعرض للمركبات الضارة مثل الأمينات الحلقية غير المتجانسة (HAs) والهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات (PAHs) ، تأكد من أنك تدرك طريقة الطهي الخاصة بك لأن طرق الحرارة العالية يمكن أن تكون خطرة.
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