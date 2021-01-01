تخطط وان بلس لإطلاق أول هاتف ذكي قابل للطي في عام 2023



وان بلس وان بلس

كشف تقرير جديد أن شركة وان بلس OnePlus، تعمل على تطوير نموذجها الخاص من الهواتف الذكية القابلة للطي، إذ تعتزم عملاقة التقنية الصينية إطلاق أول هاتف ذكي قابل للطي من إنتاجها في عام 2023.



وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، أطلقت العديد من العلامات التجارية لصناعة الهواتف الذكية، نسختها المميزة من الهواتف القابلة للطي، بعدما كشفت شركة سامسونج لأول مرة خلال عام 2019، عن نسختها المبتكرة من الهواتف الذكية ذات الشاشات المرنة القابلة للطي.



وان بلس تخطط لإطلاق أول هاتف ذكي قابل للطي في عام 2023



ولكن مع انتشار هذا النوع من الأجهزة، إلا أن عددا من العلامات التجارية لم تطلق بعد تكراراتها الخاصة لهذا النوع من الهواتف الذكية ومن بينها شركة وان بلس والتي تعتزم حاليا إطلاق إصدارا خاص بها.

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وحول تصميم الهاتف القابل للطي الجديد، شارك المسرب التقني "ماكس جامبور"، صورة عبر حسابه الرسمي على تويتر توضح كيف سيبدو تصميم هاتف وان بلس القادم.وألمحت الصورة المسربة إلى أن صانعة الهواتف الذكية الصينية وان بلس، تخطط على ما يبدو لإطلاق هاتف قابل للطي من إنتاجها في وقت ما من العام المقبل.وتفيد بعض الشائعات بأن شركة وان بلس، ستبني تصميم نموذجها لأول من الهواتف القابلة للطي، بتصميم مشابه لإصدار شركة أوبو المنافس Oppo Find N، والذي ام إطلاقه بشكل رسمي في شهر ديسمبر من العام الماضي.وفي الآونة الأخيرة، أطلقت كل من أوبو Oppo وفيفو Vivo وشاومي Xiaomi تكراراتها الخاصة من الأجهزة ذات شاشات العرض المرنة، ومع ذلك، اقتصر إطلاق هذه الهواتف على السوق الصينية فقط ولم تشق طريقها بعد إلى السوق الدولية.وذلك يعني أنه من المحتمل أن تكون لدي عملاقة التقنية الصينية وان بلس OnePlus الكثير من الإمكانات لملء هذه الفجوة في السوق الدولية نظرا لأنها عادة ما تستهدف جميع موديلاتها سوقها المحلي والخارجي.