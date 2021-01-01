ينطلق هاتف Infinix Note 12i بقدرة بطارية 5000 mAh وسعر 175 دولار



Infinix Note 12i Infinix Note 12i

كشفت Infinix مؤخراً عن إصدارها الجديد من الهواتف الذكية Infinix Note 12i الذي ينطلق بقدرة بطارية 5000 mAh، وشاشة بمعدل تحديث 90Hz.



يتميز هاتف Infinix Note 12i بشاشة IPS LCD بحجم 6.82 إنش، وجودة عرض FHD Plus، أو بدقة 1640 في 720 بيكسل، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 90Hz.



كما يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Helio G85 المميز بدقة تصنيع 12 نانومتر، أيضاً يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام مع 3 جيجا بايت رام في الذاكرة الإفتراضية، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، بينما يدعم التخزين الخارجي في microSD.

قد يعجبك أيضا...

أيضاً ينطلق هاتف Note 12i بنظام تشغيل Android 12 مع واجهة الشركة XOS 10.6، وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.6، مع مستشعر aux بدقة 2 ميجا بيكسل وQVGA.وتدعم الكاميرة تسجيل فيديو بدقة 1440 بيكسل عند 30 إطار لكل ثانية، وتأتي كاميرة السليفي في هذا الإصدار بدقة 8 ميجا بيكسل.كما يضم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 18W، مع منفذ USB C للشحن وكابل USB A إلى C في محتوى الصندوق.ويدعم Note 12i مكبرات صوتية ستريو مع تقنية DTS، ويتوفر هاتف Infinix Note 12i في عدد من الأسواق بسعر 175 دولار.