ينطلق هاتف Infinix Note 12i بقدرة بطارية 5000 mAh وسعر 175 دولار

كشفت Infinix مؤخراً عن إصدارها الجديد من الهواتف الذكية Infinix Note 12i الذي ينطلق بقدرة بطارية 5000 mAh، وشاشة بمعدل تحديث 90Hz.
يتميز هاتف Infinix Note 12i بشاشة IPS LCD بحجم 6.82 إنش، وجودة عرض FHD Plus، أو بدقة 1640 في 720 بيكسل، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 90Hz.
كما يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Helio G85 المميز بدقة تصنيع 12 نانومتر، أيضاً يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام مع 3 جيجا بايت رام في الذاكرة الإفتراضية، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، بينما يدعم التخزين الخارجي في microSD.
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