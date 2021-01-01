توضح صور تصميم هاتف سامسونج القابل للطي Galaxy Z Fold4

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صورة الخبر: Galaxy Z Fold4
Galaxy Z Fold4

كشفت أحدث التسريبات المصورة ثلاثية الأبعاد عن التصميم الذي ينطلق به هاتف Galaxy Z Fold4 القابل للطي لاحقاً هذا العام.

قدمت صفحة OnLeaks بالتعاون مع SmartPrix أول الصور ثلاثية الأبعاد التي تكشف من خلالها عن ملامح تصميم هاتف سامسونج القابل للطي Galaxy Z Fold4، والتي تؤكد على أن تصميم الجهة الخلفية للهاتف يحاكي تصميم Galaxy S22 Ultra في تصميم الكاميرة.

أيضاً تؤكد الصور على أن هذا الإصدار لن يأتي بعدسات periscope في إعدادات الكاميرة، إلا أن التقارير السابقة أكدت على ترقية المستشعر الرئيسي الذي يأتي بدقة 108 ميجا بيكسل، بينما يدعم مستشعر telephoto التكبير البصري حتى 3 مرات.

وتأتي الشاشة في الغطاء الخارجي للهاتف بحجم 6.2 إنش، وتصل أبعاد الهاتف عند الطي إلى 155 في 130 في 7.1مم.

بينما تأتي الشاشة الداخلية للهاتف بحجم 7.6 إنش، وأبعاد 23:9 أي أقصر من شاشة الإصدار السابق، ويدعم Galaxy Z Fold4 أيضاً تقنية الكاميرة أسفل الشاشة التي تأتي بترقية جديدة في هذا الإصدار عن الكاميرة المميزة بدقة 4 ميجا بيكسل في إصدار العام الماضي.

يذكر أن هاتف Z Fold4 سيكون من بين إصدارات هذا العام المميزة بمعالج كوالكوم الجديد Snapdragon 8 Gen 1 Plus، كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 4440 mAh وتقنية الشحن السريع 25W.

المصدر: بوابه المتميز

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