توضح صور تصميم هاتف سامسونج القابل للطي Galaxy Z Fold4

كشفت أحدث التسريبات المصورة ثلاثية الأبعاد عن التصميم الذي ينطلق به هاتف Galaxy Z Fold4 القابل للطي لاحقاً هذا العام.
قدمت صفحة OnLeaks بالتعاون مع SmartPrix أول الصور ثلاثية الأبعاد التي تكشف من خلالها عن ملامح تصميم هاتف سامسونج القابل للطي Galaxy Z Fold4، والتي تؤكد على أن تصميم الجهة الخلفية للهاتف يحاكي تصميم Galaxy S22 Ultra في تصميم الكاميرة.
أيضاً تؤكد الصور على أن هذا الإصدار لن يأتي بعدسات periscope في إعدادات الكاميرة، إلا أن التقارير السابقة أكدت على ترقية المستشعر الرئيسي الذي يأتي بدقة 108 ميجا بيكسل، بينما يدعم مستشعر telephoto التكبير البصري حتى 3 مرات.
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