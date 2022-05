يظهر مارك زوكربيرج ما يمكن أن تفعله نظارة ميتا

مارك زوكربيرج مارك زوكربيرج

قدّم الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، مارك زوكربيرج، نظرة أولية على نظارة رأس الواقع المختلط التالية للشركة، التي تحمل الاسم الرمزي Project Cambria، أثناء العمل.



ومن المقرر إطلاق نظارة الرأس الراقية في وقت لاحق من هذا العام، وتدعم تجربة الواقع المعزز الجديدة المسماة The World Beyond.



ويظهر مارك زوكربيرج ضمن مقطع فيديو وهو يلعب ويلاعب مخلوقًا افتراضيًا متراكبًا على العالم الحقيقي. كما يظهر المقطع أيضًا مستخدمًا أمام محطة عمل افتراضية قبل النظر إلى المفكرة والكتابة عليها.

وأشارت التقارير إلى أن جودة صورة Project Cambria تسمح للمستخدمين بقراءة النص بوضوح، ويبدو أن هذا هو الحال.بالإضافة إلى ذلك يظهر العرض التوضيحي مدرب تدريب افتراضي يبدو أنه موجود في نفس المساحة مع مرتدي نظارة الرأس.وتم إنشاء The World Beyond باستخدام منصة ميتا المسماة Presence المصممة لمساعدة المطورين في إنشاء تجارب واقع مختلط.ويدعم مشروع Project Cambria المرور بالألوان الكاملة. ويمكن أن توفر الكاميرات الموجودة ضمن النظارة على ما يبدو لمن يرتدونها عرضًا عالي الدقة لمحيطهم لأغراض الواقع المختلط أكثر مما يمكن أن تقدمه نظارة الرأس الحالية من شركة Quest.ومن المفترض أن يكون The World Beyond متاحًا في Quest قريبًا من خلال App Lab. ولكن لن تتمكن من الوصول إلى تجربة المرور بالألوان الكاملة حتى الآن.مارك زوكربيرج أظهر كيف تعمل نظارة الواقع الافتراضي المختلطكانت نظارة الرأس الجديدة نفسها غير واضحة في المقطع. ومع ذلك، ليس من الصعب تخيل ما قد تبدو عليه تقريبًا، لا سيما بالنظر إلى الإعلان التشويقي الذي أصدرته الشركة في العام الماضي. ويقال إن Project Cambria تكلف أكثر من 799 دولار.وأشار تقرير حديث إلى أن موظفي ميتا شبهوا Project Cambria بحاسب محمول للوجه، وذلك بالنظر إلى أنه يقال إن لديها مواصفات مماثلة لجهاز حاسب كروم بوك.ويعتقد أن ميتا تخطط لإصدار نسخة أكثر تطورًا من نظارة Project Cambria في عام 2024. بالإضافة إلى طرح نموذجين جديدين من Quest خلال السنوات القليلة المقبلة.ومع ذلك، يبدو أن ميتا تعمل على تقليص بعض طموحاتها بشأن ميتافيرس. وأفيد أن الشركة تغلق بعض المشاريع في مختبرات الواقع، وهو قسم الأجهزة والميتافيرس الذي خسر 10 مليارات دولار في العام الماضي، بينما تعلق البعض الآخر.ويقال إن ميتا تقلل من تعيين الموظفين بشكل أقل من المعتاد هذا العام لتقليل التكاليف وسط تباطؤ نمو الإيرادات. وفي الوقت نفسه، افتتحت الشركة هذا الأسبوع أول متجر فعلي لمنتجات مختبرات الواقع.