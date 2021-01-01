تخطت مبيعات Pixel 6 مبيعات Pixel 4 و Pixel 5 معًا

هذا العام في مؤتمر Google I/O، رأينا نظرة أولية على هواتف Pixel 7 و 7 Pro، والتي جمعت بين تصميم وميزات هواتف Pixel 6. في الواقع، حقق هاتف Pixel 6 نجاحًا كبيرًا، حيث قالت جوجل إن مبيعات هاتف Pixel 6 لعام 2021 حققت أداءً أفضل من الجيلين السابقين مجتمعين.
ففي العام الماضي عندما تم الإعلان عن مجموعة Pixel 6 ومن ثم تم إصدارها، كان هناك الكثير من الضجيج لمواكبة ذلك. إذ ان شريحة Tensor الجديدة، والكاميرات الرائعة، والتصميم المذهل بشكل، جعلت من Pixel 6 هاتف جذاب للغاية.
وبالطبع، بعد أشهر من بيعه، ظهر بالهاتف العديد من الأخطاء والعيوب والمشكلات التي اشتكى منها اغلب المستخدمين، ولكن لم يؤثر ذلك على حب المستخدمين للهاتف.
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