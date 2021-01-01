تخطت مبيعات Pixel 6 مبيعات Pixel 4 و Pixel 5 معًا

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صورة الخبر: Pixel 6
Pixel 6

هذا العام في مؤتمر Google I/O، رأينا نظرة أولية على هواتف Pixel 7 و 7 Pro، والتي جمعت بين تصميم وميزات هواتف Pixel 6. في الواقع، حقق هاتف Pixel 6 نجاحًا كبيرًا، حيث قالت جوجل إن مبيعات هاتف Pixel 6 لعام 2021 حققت أداءً أفضل من الجيلين السابقين مجتمعين.

ففي العام الماضي عندما تم الإعلان عن مجموعة Pixel 6 ومن ثم تم إصدارها، كان هناك الكثير من الضجيج لمواكبة ذلك. إذ ان شريحة Tensor الجديدة، والكاميرات الرائعة، والتصميم المذهل بشكل، جعلت من Pixel 6 هاتف جذاب للغاية.

وبالطبع، بعد أشهر من بيعه، ظهر بالهاتف العديد من الأخطاء والعيوب والمشكلات التي اشتكى منها اغلب المستخدمين، ولكن لم يؤثر ذلك على حب المستخدمين للهاتف.

وذكرت جوجل في المؤتمر انه تم بيع Pixel 6 و 6 Pro بشكل أفضل من Pixel 4 و Pixel 5. ليس ذلك فحسب، فعند جمع مبيعات كلا الجهازين، لن تصل إلى الأرقام التي حققتها مبيعات مجموعة Pixel 6.

المصدر: بوابه المتميز

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