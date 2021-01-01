تخطت مبيعات Pixel 6 مبيعات Pixel 4 و Pixel 5 معًا



Pixel 6 Pixel 6

هذا العام في مؤتمر Google I/O، رأينا نظرة أولية على هواتف Pixel 7 و 7 Pro، والتي جمعت بين تصميم وميزات هواتف Pixel 6. في الواقع، حقق هاتف Pixel 6 نجاحًا كبيرًا، حيث قالت جوجل إن مبيعات هاتف Pixel 6 لعام 2021 حققت أداءً أفضل من الجيلين السابقين مجتمعين.



ففي العام الماضي عندما تم الإعلان عن مجموعة Pixel 6 ومن ثم تم إصدارها، كان هناك الكثير من الضجيج لمواكبة ذلك. إذ ان شريحة Tensor الجديدة، والكاميرات الرائعة، والتصميم المذهل بشكل، جعلت من Pixel 6 هاتف جذاب للغاية.



وبالطبع، بعد أشهر من بيعه، ظهر بالهاتف العديد من الأخطاء والعيوب والمشكلات التي اشتكى منها اغلب المستخدمين، ولكن لم يؤثر ذلك على حب المستخدمين للهاتف.

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وذكرت جوجل في المؤتمر انه تم بيع Pixel 6 و 6 Pro بشكل أفضل من Pixel 4 و Pixel 5. ليس ذلك فحسب، فعند جمع مبيعات كلا الجهازين، لن تصل إلى الأرقام التي حققتها مبيعات مجموعة Pixel 6.