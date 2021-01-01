يبتكرون الطلاب الروس حماما فضائيا واعدا

أعد الطلاب في جامعة البلطيق التقنية الحكومية نموذجا تجريبيا للحمام الفضائي الخاص من شأنه أن يبسّط إلى حد بعيد اتخاذ التدابير الصحية في مدار الأرض.
وقالت الطالبة في الجامعة، أناستاسيا قدادوفا، في حديث أدلت به لوكالة "تاس" الروسية إن براءة الاختراع التي تلقاها المهندس الروسي، ألكسندر ماسارسكي، شكلت أساسا لمشروع الحمام الفضائي الجديد. ومن أهم مميزات هذا المشروع استخدام الهواء الجاف بدلا من البخار الساخن.
وأوضحت الطالبة الروسية قائلة:" إن مشروعنا يقوم على براءة الاختراع الذي تلقاها وقته د. ألكسندر ماساركي الرئيس السابق لمكتب التصميم الطلابي في جامعة البلطيق ومدرب مصارعة جودو. ولا يمكن أن يستخدم هذا الحمام لتخفيض وزن الرياضيين فحسب بل وفي الفضاء أيضا".
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