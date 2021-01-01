يحمي جوجل بيانات البطاقات البنكية لمستخدميها.. اعرف الطريقة

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صورة الخبر: جوجل
جوجل

أعلنت شركة "جوجل" أنها ستضيف خاصية جديدة لمتصفحها "جوجل كروم" لحماية بيانات البطاقات البنكية للمستخدمين خلال عمليات الشراء عبر الإنترنت.

ووفق موقع "ذا فيرج" التقني، ستضيف جوجل خاصية إلى نظام الملء التلقائي الخاص بمتصفح "كروم" تسمى "بيانات بطاقة افتراضية" (Virtual Card Numbers)، والتي ستتيح للمستخدمين إخفاء رقم بطاقة الائتمان أو الخصم الخاصة بهم أثناء إجراء عمليات شراء على الويب.

وأوضحت "جوجل" أن الميزة الجديدة ستساعد في تسهيل شراء الأشياء بأمان على المواقع التي لا تدعم خيارات مثل Pay Google أو Apple Pay.

ونقل الموقع التقني عن رئيس المدفوعات والتجارة في شركة جوجل بيل ريدي قوله إن كل بطاقة افتراضية يمكن أن تستخدم في معاملة تحويل محددة، وأنه لا توجد رسوم على استخدام هذه الخاصية.

المصدر: السلطة

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