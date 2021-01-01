طرح نسخة جديدة من واتس آب لمستخدمي macOS..قريبا..

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كشف تقرير حديث أن واتس آب يعمل على تطبيق سطح مكتب جديد لنظام macOS، ووفقًا لتقرير صادر عن WABetaInfo ، تخطط المنصة المملوكة لـ Facebook لطرح تطبيق مخصص سيسمح للمستخدمين بربط حساب واتس آب الخاص بهم في هاتف أندرويد أو iOS الذكي بـواتس آب لنظام macOS.



وللتذكير ، طرح واتس آب تطبيقًا يستند إلى Universal Windows Platform (UWP) لمستخدمي ويندوز العام الماضي، التطبيق متاح في متجر مايكروسوفت ولأنه يعتمد على UWP ، يمكنه المزامنة في الخلفية وتلقي الإشعارات حتى عندما لا يكون قيد التشغيل.

وبحسب التقرير سيتعين على المستخدمين مسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيًا من خلال التطبيق الموجود على هواتفهم لاستخدام تطبيق واتس آب لنظام التشغيل macOS لأول مرة، وتجدر الإشارة إلى أنه سيكون من الممكن ربط واتس آب لنظام أندرويد و واتس آب لنظام التشغيل macOS ، ولا يحتاج المستخدمون إلى التبديل إلى iOS إذا كانوا يستخدمون واتس آب على هاتف ذكي يعمل بنظام أندرويد.



ويشير التقرير كذلك إلى أن الشركة قامت بتحسين واجهة المستخدم لتطبيق macOS قيد التطوير، واعتبارًا من الآن، لم يؤكد واتس آب رسميًا أي تفاصيل حول التطبيق وبالتالي فإن تاريخ الإصدار غير معروف أيضًا، و من المتوقع أن نرى التطبيق الجديد في الأشهر المقبلة.