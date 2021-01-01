تفاصيل..طرح بكسل وتش من جوجل بعد انتشار الشائعات..



بكسل وتش بكسل وتش

بعد أسابيع من الشائعات والصور المسربة ، أكدت Google أن Pixel Watch حقيقية، وأنها ستصل في وقت لاحق من هذا الخريف إلى جانب Pixel 7.



لم يكن هناك أي شيء مفاجئ للغاية فيما يتعلق بالتصميم كما هو متوقع، وPixel Watch لها تصميم دائري مقبب وتتميز بتاج "ملموس" وزر جانبي. كذلك فهي مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ المعاد تدويره وله أحزمة ملكية قابلة للتبديل.



وستعمل أيضًا على نظام التشغيل Wear OS 3 "المحسن" الذي يتميز "بواجهة مستخدم محدثة" مع تنقل أفضل وإشعارات ذكية، سيكون لديك أيضًا خيار اختيار إصدار خلوي من الجهاز للاتصال المستقل.

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من ناحية البرمجيات، تقول جوجل إن Pixel Watch ستحتوي على تطبيقات جوجل الأصلية بالإضافة إلى تكامل Fitbit الجديد اللامع.ويتضمن ذلك عناصر أساسية مثل خرائط جوجل والمساعد ولكن أيضًا تطبيقات مثل Google Wallet و Google Home الجديدة على Wear OS حسبما نقل موقع The verege.كذلك تتضمن ميزة أخرى قادمة إلى Wear OS هي Emergency SOS وهى ميزة متوفرة فى ساعات ذكية أخرى، حيث يمكنك استخدام ساعتك للاتصال بصديق موثوق به أو بأحد أفراد العائلة بالإضافة إلى الاتصال بخدمات الطوارئ. بالنسبة إلى تكامل Fitbit ، ستتمكن من عرض رؤى لمعدل ضربات القلب وتتبع النوم و Active Zone Minutes.من حيث التكلفة تقول جوجل أنه سيكون "منتجًا بسعر مميز"، هناك عقبة محتملة أخرى وهي أن Pixel Watch ستتطلب هاتفًا يعمل بنظام Android 8.0 أو أحدث، وستحتاج إلى حساب جوجل. لذلك مثل Samsung Galaxy Watch 4 ، لن تكون Pixel Watch متوافقة مع أجهزة iPhone كما كانت ساعات Wear OS السابقة.وبخلاف ذلك كانت الشركة شديدة الصراحة بشأن مواصفات الساعة، بما في ذلك الرقاقة التي ستعمل عليها أو ما إذا كانت ستأتي بأحجام أو ألوان مختلفة، وما إلى ذلك، وتقول الشركة إنه سيتم نشر هذه التفاصيل في الأشهر المقبلة.أبرز ما يمكن ملاحظته هو محاولة Google دفع نظام البكسل البيئي الخاص بها بالطريقة نفسها التي تستخدم بها Apple Watch. تجعل إضافة تطبيقات مثل Google Home وتكامل Fitbit من Pixel Watch خيارًا جذابًا لمستخدمي Fitbit منذ فترة طويلة وأي شخص يستثمر في عروض Google للمنزل الذكي.سيعتمد الكثير من هذا على كيفية أداء Pixel Watch في الحياة الواقعية ومواصفاتها، وما إذا كانت تقدم كل الضجيج. سنضطر إلى انتظار إطلاق الساعة في وقت لاحق من هذا الخريف لاتخاذ أي نوع من الحكم.