المركبة Zhuzhong المريخية الصينية الجوالة تعثر على الماء في موقع هبوطها

اكتشفت المركبة المريخية الصينية الجوالة Zhuzhong في موقع هبوطها على الكوكب الأحمر آثار تآكل التربة بالماء.
وتشير قناة CNN، إلى أن "بيانات المسح الأولي الذي أجرته المركبة في منطقة هبوطها، تسمح بافتراض وجود الماء في حوض "يوتوبيا"، بينما يعتقد العديد من العلماء أن المريخ جاف وبارد".
وتشير الصور التي التقطتها المركبة لسطح الصخور المحيطة، إلى أنها تعرضت للتعرية بفعل الرياح والماء. ويعتقد أن هذه الصور ستساعد على كشف التاريخ المائي للكوكب الأحمر.
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