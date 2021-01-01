المركبة Zhuzhong المريخية الصينية الجوالة تعثر على الماء في موقع هبوطها

آخر الأخبارأخبار التعليم والدراسة › المركبة Zhuzhong المريخية الصينية الجوالة تعثر على الماء في موقع هبوطها

صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

اكتشفت المركبة المريخية الصينية الجوالة Zhuzhong في موقع هبوطها على الكوكب الأحمر آثار تآكل التربة بالماء.

وتشير قناة CNN، إلى أن "بيانات المسح الأولي الذي أجرته المركبة في منطقة هبوطها، تسمح بافتراض وجود الماء في حوض "يوتوبيا"، بينما يعتقد العديد من العلماء أن المريخ جاف وبارد".

وتشير الصور التي التقطتها المركبة لسطح الصخور المحيطة، إلى أنها تعرضت للتعرية بفعل الرياح والماء. ويعتقد أن هذه الصور ستساعد على كشف التاريخ المائي للكوكب الأحمر.

وتجدر الإشارة، إلى أن جميع الدراسات الفضائية السابقة لم تعط أي نتائج مماثلة، بسبب التغطية المحدودة للأجهزة الفضائية المستخدمة.

ويذكر أن المركبة Zhuzhong أطلقت في 23 يوليو 2020 وهبطت على سطح الكوكب الأحمر في 15 مايو عام 2021 ومهمتها البحث عن العلامات المحتملة للحياة على المريخ، وكذلك المساعدة في دراسة مسألة تغير هذه الظروف مستقبلا، ما سيساعد العلماء على فهم ما إذا كان الكوكب سيصبح صالحًا لعيش البشر.

المصدر: روسيا اليوم

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على المركبة Zhuzhong المريخية الصينية الجوالة تعثر على الماء في موقع هبوطها

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
35431

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager