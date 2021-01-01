زيادة جديدة على اسعار فورد فوكاس موديل 2022 بقيمة 25 ألف جنيهًا

كشفت شركة أوتو جميل ، وكيل العلامة التجارية فورد في مصر، عن زيادات سعرية جدية على أسعار السيارة فورد فوكاس موديل 2022، والتي بلغت 25 ألف جنيهًا على جميع فئاتها المطروحة في السوق المحلية.
وكانت الشركة رفعت سعر جميع فئات السيارة فورد فوكاس موديل 2022 بقيمة 50 ألف جنيه في شهر مارس الماضي.
أسعار فورد فوكاس موديل 2022
حيث ارتفعت أسعار الفئة الأولى من السيارة فورد فوكاس موديل 2022 ” Trend 4D ” إلى 450 ألف جنيه بعد أن كانت قد سجلت 425 ألف جنيه في أول شهر مارس، وصعدت الفئة الثانية ” Connected 4DR ” إلى 480 ألف جنيه مقارنةً بسعر 455 ألفاً قبل الزيادة، بينما سجلت الفئة الثالثة ” Connected 5 Doors ” سعر 470 ألف جنيه بدلاً من 445 ألفاً، ووصلت الفئة الرابعة ” Titanium ” سعر 515 ألف جنيه بدلاً من 490 ألفاً سابقاً، أما الفئة الخامسة ” Titanium X ” والأعلى تجهيزاً فصعدت إلى 560 ألف جنيه مقارنةً بسعر 535 ألفاً.
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