زيادة جديدة على اسعار فورد فوكاس موديل 2022 بقيمة 25 ألف جنيهًا



فورد فوكاس موديل 2022 فورد فوكاس موديل 2022

كشفت شركة أوتو جميل ، وكيل العلامة التجارية فورد في مصر، عن زيادات سعرية جدية على أسعار السيارة فورد فوكاس موديل 2022، والتي بلغت 25 ألف جنيهًا على جميع فئاتها المطروحة في السوق المحلية.



وكانت الشركة رفعت سعر جميع فئات السيارة فورد فوكاس موديل 2022 بقيمة 50 ألف جنيه في شهر مارس الماضي.



أسعار فورد فوكاس موديل 2022

حيث ارتفعت أسعار الفئة الأولى من السيارة فورد فوكاس موديل 2022 ” Trend 4D ” إلى 450 ألف جنيه بعد أن كانت قد سجلت 425 ألف جنيه في أول شهر مارس، وصعدت الفئة الثانية ” Connected 4DR ” إلى 480 ألف جنيه مقارنةً بسعر 455 ألفاً قبل الزيادة، بينما سجلت الفئة الثالثة ” Connected 5 Doors ” سعر 470 ألف جنيه بدلاً من 445 ألفاً، ووصلت الفئة الرابعة ” Titanium ” سعر 515 ألف جنيه بدلاً من 490 ألفاً سابقاً، أما الفئة الخامسة ” Titanium X ” والأعلى تجهيزاً فصعدت إلى 560 ألف جنيه مقارنةً بسعر 535 ألفاً.

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مواصفات فورد فوكاس موديل 2022وتنتمي السيارة فورد فوكاس موديل 2022 إلى فئة السيارات السيدان ذات الحجم الكبير، وتعتمد على محرك سعة 1500 سي سي مكون من 3 أسطوانات، ينتج عنه قوة 120 حصان، ويعطي عزم أقصى للدوران 151 نيوتن/ متر، ويدعم المحرك ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات، ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود 5.5 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.وتتميز فورد فوكاس موديل 2022 بمجموعة من وسائل الأمن والسلامة؛ حيث تتوافر بها 6 وسائد هوائية، وفرامل كهربائية، فرامل مانعة للانغلاق ABS، وحساسات ركن، ونظام الثبات الإلكتروني ESP وأنظمة التحكم فى الجر HLA، ونظام مراقبة ضغط الإطارات.كما تقدم فورد في سيارتها مجموعة من التجهيزات والكماليات منها مرايات جانبية كهربائية مع خاصية التسخين، مثبت ومحدد سرعة، وزجاج كهربائي، مصابيح ضباب أمامية بإضاءة نهارية LED، وجنوط رياضية 16 بوصة، وكاميرا خلفية، وزودت المقاعد الأمامية بخاصية دعم القطنية، ونظام ترفيهي مكون من 6 مكبرات صوتية وشاشة وسائط مقاس 8 بوصة تعمل باللمس.