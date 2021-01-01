تعرف على أسعار MG RX5 موديل 2022 بعد الزيادة



MG RX5 موديل 2022 MG RX5 موديل 2022

أخطرت شركة المنصور للسيارات، الوكيل الحصري للعلامة التجارية MG الصينية في مصر، شبكة موزعيها بزيادة سعرية جديدة على السيارة MG RX5 موديل 2022 قيمتها 25 ألف جنيها لكل فئة من فئتيها الموجودة في السوق المصرية.



أسعار السيارة MG RX5 موديل 2022

قفزت أسعار السيارة MG RX5 موديل 2022 للفئة الأولى “Comfort” لتسجل 464.990 بدلا من 439.990 ألف جنيهًا ، أما الفئة الثانية “Luxury” فارتفعت لتباع بسعر 494.990 ألف جنيهًا بدلا من 469.990 ألفًا.



مواصفات السيارة MG RX5 موديل 2022

وتتميز إم جي MG RX5 بمحرك تربو سعة 1500 سي سي بقوة 169 حصان ، يرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 7 نقلات. تتسارع السيارة من الثبات لـ100 كم/س خلال 9.8 ثانية، وتستهلك 6.8 لتر من الوقود لكل 100 كيلو متر ، وتصل إلى سرعة قصوى 190 كيلومتر/س.