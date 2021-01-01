من الوكيل المحلي زيادة جديدة على سعر شيري تيجو 3 موديل 2022

باعتبارها الوكيل المحلي لسيارات شيري قدمت شركة جي بي غبور أوتو خلال الفترة الماضية زيادة رسمية جديدة (بعد ارتفاع سعر الدولار الجمركي) على سعر موديل 2022 من سيارتها شيري تيجو 3 من فئة SUV، حيث بلغت هذه الزيادة 7000 جنيه، وبذلك أصبح سعر الفئة الوحيدة المتاحة محليا من هذا الموديل كالتالي:
- فئة واحدة من 290 إلى 297 ألف جنيه (زيادة 7000 جنيه).
جدير بالذكر أن هذا الموديل من السيارة يتم تقديمه في مصر بمحرك 4 اسطوانات بسعة 1600 سي سي وبقوة 126 حصان و160 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من فئة CVT.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!