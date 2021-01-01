زيادة سعرية جديده هذا العام على رينو داستر 2022 في مصر



رينو داستر 2022 رينو داستر 2022

تنتمي رينو داستر لفئة سيارات كروس أوفر الرياضية، ومؤخرا أعلنت شركة EIM وكيل سيارات الشركة الفرنسية في مصر عن تقديم الزيادة الثالثة خلال هذا العام على أسعار موديل 2022 من هذه السيارة في السوق المحلي، وبذلك أصبحت أسعار فئات داستر 2022 بعد الزيادة كالتالي:



- فئة أولى فيجن من 337 إلى 345 ألف جنيه (زيادة 8000 جنيه).



- فئة ثانية داينامك من 357 إلى 365 ألف جنيه (زيادة 8000 جنيه).

قد يعجبك أيضا...

- فئة ثالثة سجنيتشر من 387 إلى 395 ألف جنيه (زيادة 8000 جنيه).وتشترك هذه الفئات الثلاثة في ضمها لنفس المحرك، وهو مكون من 4 اسطوانات بسعة 1600 سي سي وبقوة 115 حصان و156 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات ينقل قوة المحرك للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).وتشمل التجهيزات الأساسية التي يحملها هذا الموديل التجهيزات التالية:- وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي.- نظام المكابح ABS.- نظام توزيع الكتروني لقوة المكابح EBD.- إطارات باطواق (جنوط) بمقاس 16 بوصة.- تكييف هواء يدوي.- مصابيح ضبابية أمامية وخلفية.أما بالنسبة لتجهيزات الفئة الثانية فتشمل التجهيزات السابقة بالإضافة إلى:- سنسور خلفي لركن السيارة.- مثبت سرعة.- شاشة 7 بوصة باللمس لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي.- نظام ملاحي GPS.- مرايات جانبية كهربائية.وتشمل تجهيزات الفئة الثالثة التجهيزات السابقة بالإضافة إلى:- إطارات باطواق (جنوط) رياضية بمقاس 17 بوصة.- تكييف هواء أوتوماتيكي.- كاميرا خلفية.- نظام لتشغيل المحرك بدون مفتاح.