يعلن وكيل سيتروين عن الأسعار الجديدة لسيارة C3 هاتشباك موديل 2022



سيتروين سيتروين

شهدت الفترة الماضية تقديم وكيل سيتروين الفرنسية في مصر (القصروي جروب) لأحدث قوائم أسعار لموديلات سيارات الشركة الفرنسية في مصر، ومن ضمنهم كان موديل 2022 الجديد كليا من سيارة سيتروين C3، وهي سيارة تنتمي لفئة سيارات هاتشباك، حيث يقدم هذا الموديل من السيارة محليا بفئتين فقط تم الإعلان عن أحدث أسعارهما كالتالي بعد تقديم الوكيل لزيادة سعرية طفيفة:



- فئة أولى من 340 إلى 346 ألف جنيه (زيادة 6000 جنيه).



- فئة ثانية من 390 إلى 396 ألف جنيه (زيادة 6000 جنيه).

قد يعجبك أيضا...

وتشمل التجهيزات المتاحة بهذه السيارة الآتي:فئة أولى:- نظام المكابح ABS.- نظام توزيع الكتروني لقوة المكابح EBD.- نظام الكتروني لثبات السيارة.- إطارات بأطواق (جنوط) بمقاس 15 بوصة.- مثبت سرعة.- مصابيح ضبابية أمامية.- سنسور خلفي.- مرايات جانبية كهربائية بخاصية الضم.- بلوتوث.- شاشة وسطية 7 بوصة.- تكييف هواء أوتوماتيكي.- عجلة قيادة متعددة الوظائف.- مصابيح أمامية LED.- مصابيح أمامية LED نهارية.فئة ثانية:- فتحة سقف.- سنسور مطر.- سنسور ضوء.- كاميرا خلفية.- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية بمقاس 16 بوصة.جدير بالذكر أن هذه الفئات المتاحة محليا من السيارة تشترك في نفس المحرك، وهو محرك 3 اسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وهو بسعة 1200 سي سي وبقوة 110 حصان و205 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات ينقل قوة المحرك للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).