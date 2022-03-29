سعر الذهب اليوم الجمعة 13 مايو 2022 في مصر



اسعار الذهب اسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب ، اليوم الجمعة، استقرار، متأثرا بتعاملات البورصة العالمية، وسعر الدولار أمام الجنيه المصري.



سعر الذهب اليوم في مصر



سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 746 جنيهًا.

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وسجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو 960 جنيها.كما سجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 1120 جنيها.فيما سجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 1280 جنيها.أسعار سبائك الذهب اليومسجلت سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 5600 جنيه.وسجلت سبيكة الذهب وزن 10 جرامات نحو 11200 جنيه.كما سجلت سبيكة الذهب وزن 20 جراما نحو 22400 جنيه.سعر الجنيه الذهبسجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 9010 جنيهات.يُضاف إلى سعر الجرام، تكلفة مصنعية الذهب، وتختلف من منتج لآخر.مواصفات الذهب:يتنوع الذهب على عدة عيارات صُنِّفت وفقاً لنسبة الذهب في كل كيلو، أغلاها عيار 24 لوجود أعلى نسبة للذهب به تبلغ 99%.الذهب القديم :لا صحة لما أثير ببعض المواقع الإخبارية، وتم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن توقف عمليات بيع وشراء المشغولات الذهبية التي تم دمغها بالطرق التقليدية "القلم" مع سعي وزارة التموين استبدالها بالدمغة بالليزر وذلك " تماشيا مع تطورات العصر".مؤشرات البورصة:تتحرك مؤشرات البورصة بين لونين هما: الأخضر ويعني الارتفاع والمؤشر الأحمر يعني الهبوط.تعاملات البورصة العالمية :لامس الذهب أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر، بعدما أبقى ارتفاع الدولار، في حين يترقب المستثمرون بيانات التضخم الشهرية الأمريكية التي قد تؤثر على السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي والطلب على المعدن النفيس.