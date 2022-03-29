شروط استحقاق العلاوة التشجيعية ومعايير المفاضلة بين الموظفين..5% من الأجر..

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صورة الخبر: الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة
الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة

نشر الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إنفوجراف يوضح أهم ضوابط وشروط استحقاق العلاوة التشجيعية لموظفى الدولة، وذلك وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

وأوضح التنظيم والإدارة، أن الموظف العام يستحق صرف العلاوة التشجيعية اعتبارًا من تاريخ صدور القرار من السلطة المختصة، وتتم المفاضلة بين الموظفين وفق عدة معايير هى: الأعلى فى مرتبة الحصول على تقويم الأداء فى السنتين الأخيرتين، الأعلى فى مجموع الدرجات، فالأقدم فى ذات المستوى الوظيفى.

وتعرض إدارة الموارد البشرية على لجنة الموارد البشرية أو السلطة المختصة بحسب الأحوال بيانًا بالموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها فى القانون وفى الحدود المبينة به.

وتصرف العلاوة التشجيعية بمقدار 5% من الأجر الوظيفى، بشرط ألا تمنح للموظف أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام، وأن تكون كفاية الموظف بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين، مع التأكيد على ألا يزيد عدد الموظفين الذين يمنحون هذه العلاوة على 10% من عدد الموظفين فى وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حدة.

المصدر: الرئيس

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