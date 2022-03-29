وزير البترول يشدد على وضع آبار الزيت الخام والغاز الطبيعي على خريطة الإنتاج

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عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لخطط وجهود زيادة إنتاج الثروة البترولية من الزيت الخام والغاز الطبيعي وتكثيف أنشطة الحفر وتنمية الحقول والإسراع بوضعها على خريطة الإنتاج، حيث أكد الملا خلال الاجتماع أهمية تلك الجهود في إطار خطة قطاع البترول للتعامل مع التحديات العالمية الراهنة والاستفادة من ارتفاع أسعار البترول والغاز حاليا على مستوى العالم في تكثيف الأنشطة والتعجيل بالمشروعات، مشيرا إلى ضرورة زيادة معدلات الإنتاج المحلية من الزيت الخام والغاز الطبيعي للحد من آثار ارتفاع الأسعار العالمية للبترول وتقليل الجانب الذي يتم استيراده لتخفيف الأعباء وترشيد النقد الأجنبي، كما أكد على أهمية زيادة الإنتاج المحلي في دعم الاستقرار في تأمين متطلبات الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.



عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لخطط وجهود زيادة إنتاج الثروة البترولية من الزيت الخام والغاز الطبيعي وتكثيف أنشطة الحفر وتنمية الحقول والإسراع بوضعها على خريطة الإنتاج، حيث أكد الملا خلال الاجتماع أهمية تلك الجهود في إطار خطة قطاع البترول للتعامل مع التحديات العالمية الراهنة والاستفادة من ارتفاع أسعار البترول والغاز حاليا على مستوى العالم في تكثيف الأنشطة والتعجيل بالمشروعات، مشيرا إلى ضرورة زيادة معدلات الإنتاج المحلية من الزيت الخام والغاز الطبيعي للحد من آثار ارتفاع الأسعار العالمية للبترول وتقليل الجانب الذي يتم استيراده لتخفيف الأعباء وترشيد النقد الأجنبي، كما أكد على أهمية زيادة الإنتاج المحلي في دعم الاستقرار في تأمين متطلبات الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.





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أهمية الإسراع بتنفيذ المشروعات والأنشطةوتابع الملا خلال الاجتماع الإجراءات التي ينفذها قطاع البترول للتعجيل بمشروعات الحقول ووضع آبار الزيت الخام والغاز الطبيعي على خريطة الإنتاج، مؤكدا على أهمية الإسراع بالتنفيذ لتلك المشروعات والأنشطة وتنفيذ خطط للإنتاج المبكر من الحقول في عدد من المناطق خاصة خليج السويس والصحراء الغربية دعماً لزيادة إنتاج الزيت الخام خاصة مع توافر بنية تحتية وتسهيلات إنتاجية؛ تم تعزيزها خلال السنوات الأخيرة في مختلف مناطق الإنتاج، ووجه في هذا الإطار بالاستمرار في زيادة أجهزة حفر الآبار في المناطق البرية والبحرية بما يواكب متطلبات الزيادة في أنشطة الاستكشاف وتنمية الحقول ويسهم في سرعة تنفيذ وضع الآبار الجديدة على خريطة الإنتاج.التنسيق مع شركات قطاع البترولووجه الملا برفع وتيرة العمل في تنفيذ مشروعات زيادة معدلات الإنتاج وضغط الجداول الزمنية لتنفيذ الخطط والمشروعات، كما وجه أيضاً بالتنسيق مع شركات قطاع البترول إنبي وبتروجت وخدمات البترول البحرية والمسؤولة عن تنفيذ أعمال التصميمات الهندسية والإنشاءات الخاصة بالمشروعات والأعمال البحرية من أجل التعاون في سرعة إنجاز الأعمال اللازمة لاستكمال المشروعات.وأكد الملا على أهمية التنسيق الكامل مع الشركاء الأجانب لسرعة البدء في تنمية الحقول التي لم يتم تنميتها، كما وجه بالإسراع في وتيرة التنسيق مع الشركات الفائزة بمناطق البحث والاستكشاف في المزايدة العالمية الأخيرة للانتهاء من الإجراءات اللازمة للإسناد.حضر الاجتماع الجيولوجي أشرف فرج، وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة لشؤون البترول والجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، والدكتور مجدي جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، والمهندس محمد بيضون نائب رئيس هيئة البترول للإنتاج، والمهندس محمد رشدي نائب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية للإنتاج وتنمية الحقول.