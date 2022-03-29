وزير البترول يشدد على وضع آبار الزيت الخام والغاز الطبيعي على خريطة الإنتاج

عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لخطط وجهود زيادة إنتاج الثروة البترولية من الزيت الخام والغاز الطبيعي وتكثيف أنشطة الحفر وتنمية الحقول والإسراع بوضعها على خريطة الإنتاج، حيث أكد الملا خلال الاجتماع أهمية تلك الجهود في إطار خطة قطاع البترول للتعامل مع التحديات العالمية الراهنة والاستفادة من ارتفاع أسعار البترول والغاز حاليا على مستوى العالم في تكثيف الأنشطة والتعجيل بالمشروعات، مشيرا إلى ضرورة زيادة معدلات الإنتاج المحلية من الزيت الخام والغاز الطبيعي للحد من آثار ارتفاع الأسعار العالمية للبترول وتقليل الجانب الذي يتم استيراده لتخفيف الأعباء وترشيد النقد الأجنبي، كما أكد على أهمية زيادة الإنتاج المحلي في دعم الاستقرار في تأمين متطلبات الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.
عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لخطط وجهود زيادة إنتاج الثروة البترولية من الزيت الخام والغاز الطبيعي وتكثيف أنشطة الحفر وتنمية الحقول والإسراع بوضعها على خريطة الإنتاج، حيث أكد الملا خلال الاجتماع أهمية تلك الجهود في إطار خطة قطاع البترول للتعامل مع التحديات العالمية الراهنة والاستفادة من ارتفاع أسعار البترول والغاز حاليا على مستوى العالم في تكثيف الأنشطة والتعجيل بالمشروعات، مشيرا إلى ضرورة زيادة معدلات الإنتاج المحلية من الزيت الخام والغاز الطبيعي للحد من آثار ارتفاع الأسعار العالمية للبترول وتقليل الجانب الذي يتم استيراده لتخفيف الأعباء وترشيد النقد الأجنبي، كما أكد على أهمية زيادة الإنتاج المحلي في دعم الاستقرار في تأمين متطلبات الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.
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