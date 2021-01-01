وفّر 143 مليون دولار بحيلة غير قانونية» إيلون ماسك يواجه التحقيق بسبب «تويتر».. «

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صورة الخبر: إيلون ماسك
إيلون ماسك

يعاني رجل الأعمال إيلون ماسك العديد من المشكلات، خاصة بعد الإعلان عن حصته الكبيرة في شركة تويتر، حيث بدأت هيئة الأوراق المالية الأمريكية، بفتح تحقيق بشأن تأخر إفصاح «ماسك» عن الحصة، حيث تأخر رجل الأعمال الشهير في تقديم نموذج عام، الذي يجب على المستثمرين تقديمه، عند شراء أكثر من 5% من أسهم الشركة، والجدير بالذكر أن هذا الإفصاح بمثابة إشارة مبكرة للمساهمين والشركات، على أن مستثمرا كبيرا يمكن أن يسعى للسيطرة على الشركة أو التأثير عليها، بحسب موقع العربية، نقلا عن صحيفة «وول ستريت جورنال».

إيلون ماسك وفر 143 مليون دولار
من جانبه، تحدث دانيال تايلور، أستاذ المحاسبة بجامعة بنسلفانيا، عن رجل الأعمال إيلون ماسك، موضحًا أنه وفر نحو 143 مليون دولار من خلال عدم الإبلاغ عن تجاوز تداولاته 5%، حيث كان من الممكن أن يكون سعر السهم أعلى من ذلك، لو كانت معلنة في حصة إيلون ماسك.

كما أن رجل الأعمال إيلون ماسك متهم بانتهاك القانون الذي يلزم الشركات والأفراد بالإبلاغ عن بعض المعاملات الكبيرة إلى وكالات إنفاذ قوانين مكافحة الاحتكار، حيث تحقق التجارة الفيدرالية في ذلك.

يجب إعلان تجاوز حصته قبل 10 أيام
كان إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لتسلا وسبيس إكس، أعلن يوم 4 أبريل الماضي، بعد 10 أيام على الأقل من وصول حصته في «تويتر» إلى 9.2%، مما يتجاوز النسبة المحددة لتقديم الإفصاح، ولم يوضح رجل الأعمال وقتها سبب تأخره في ذلك، كما أن المستثمرين الذين يتجاوزون هذا الخط، يقومون بتقديم نموذج إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات، من يكشفون عن حصتهم في غضون 10 أيام.

المصدر: الوان

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