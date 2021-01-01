خبيرة التغذية يوضح ماذا يعني ظهور لويحات حول العين؟

أعلنت الدكتورة آنا بيلاؤسوفا، خبيرة التغذية الروسية، أنه تظهر أحيانا لدى الأشخاص الذين أعمارهم فوق 40 عاما، لويحات صفراء حول عيونهم. فما سببها؟
تشير الخبيرة في مقابلة مع راديو "سبوتنيك" إلى أن بعض الناس يلاحظون لويحات تحت العين أو على الجفن العلوي. يطلق عليها "اللويحة الصفراء "xanthelasma"، ويمكن أن يترافق ظهورها مع ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم.
وتقول، "يمكن أن تظهر لدى الأشخاص الذين أعمارهم فوق 40 عاما لويحات صغيرة صفراء اللون أو رمادية تحت العين أو على الجفن العلوي. لذلك أول ما يجب عمله في هذه الحالة، هو إجراء تحليل دم لتحديد مستوى الكوليسترول، لأن هذه اللويحات قد تكون دهنية، وبعدها مراجعة الطبيب".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!