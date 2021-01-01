دراسة .. القهوة تزيد من مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية



القهوة القهوة



توصلت دراسة أجريت حديثا ونُشرت في مجلة Open Heart إلى أن تحضير القهوة قد يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية، وفقا لما ذكرته صحيفة إكسبريس.



طريقة شرب القهوة على الجسم

حلل علماء من النرويج تأثير كمية وطريقة شرب القهوة على الجسم، ووجدوا أن القهوة تزيد من مستويات الكوليسترول بكميات صغيرة في جميع المجالات.



على الرغم من الطبيعة الدقيقة للارتفاعات، إلا أن النتائج لا تزال تعتبر مهمة إذا تم استهلاك القهوة بكميات عالية بما يكفي.

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يقول الباحثون إن بياناتهم تدعم التوصيات الصحية السابقة لتقليل تناول القهوة المسلوقة أو المغلية بسبب قدرتها على زيادة الكوليسترول.تم العثور على ثلاثة مركبات موجودة في القهوة، وهم: ديتيربين، كافستول، وكهويل، وهي التي كانت وراء هذا الارتفاع.علاوة على ذلك، أثرت طريقة تخمير القهوة على انتشار هذه المواد الكيميائية في المشروب، وكانت مفاجأة الباحثين عندما اكتشفوا أن نسبة الكوليسترول لدى الرجال ارتفعت بشكل ملحوظ عن النساء نتيجة استهلاك القهوة.وقال توم ساندرز، الأستاذ بجامعة كينجز كوليدج بلندن، إنهم يعتقدون أن الاختلاف ليس فسيولوجيًا بل نفسيًا لأن الرجال غالبًا ما يشربون القهوة أكثر من النساء.وأكد الدكتور ديبندر جيل من جامعة سانت جورج في لندن الحذر: يجب أن يؤخذ في تفسير الآثار السببية، مضيفًا: على سبيل المثال، يمكن بدلًا من ذلك تفسير الاختلافات الملحوظة من خلال عوامل مربكة تؤدي إلى ظهور ارتباطات زائفة.العوامل الأخرى وراء زيادة الكوليسترولوفقا للباحثين، هذا لا يعني أن القهوة هي العامل المهيمن وراء زيادة الكوليسترول، حيث تشمل العوامل الأخرى:• التدخين• استهلاك الكحول• قلة النشاط• سوء التغذية• الظروف الصحية الأساسية الأخرى.