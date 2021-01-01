تستعد تعليم كفر الشيخ لامتحانات الصف الثالث الإعدادي

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استعدت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الثالث الإعدادي، يوم السبت المقبل، الموافق 14 مايو 2022م، وتنتهي يوم 19 مايو الجاري، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتطهير وتعقيم اللجان بصورة مستمرة، حفاظا على صحة الطلاب، والمشاركين في الامتحانات، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، وتوفير كل سبل تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب لأدائهم الامتحانات في يسر.



ومن جانبه قال محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن المديرية بكامل إداراتها وأجهزتها أنهت الاستعدادات الإدارية والأمنية لبدء امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية يوم السبت المقبل، وسط إجراءات إدارية وأمنية وتنظيمية، وأنه شدد على منع دخول المحمول للجان سواء للطلاب أو الملاحظين والمراقبين، إلا رئيس اللجنة ليتسنى له التواصل مع مدير الإدارة التعليمية ورئيس لجنة النظام والمراقبة، ورئيس لجنة الإدارة.



وأضاف وكيل تعليم كفر الشيخ، أن هناك تنسيق مع مديرية الأمن لمتابعة خطوط السير،وتوزيع الأسئلة،ولجان النظام والمراقبة، مشددًا على ضرورة توفير بيئة آمنة للطلاب ومقاعد كافية ومراعاة الدقة فى تقدير الدرجات ليحصل الطلاب على حقوقهم كاملة، مؤكدًا أن جميع أوراق الإجابة بالكنترولات كافية، ولا يوجد عجز بها.

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وقال تعليم كفر الشيخ، إن وجه عددًا من التعليمات الهامة من شأنها ضبط العمل باللجان الامتحانية على رأسها المسئولية كاملة لمدير الإدارة التعليمية عن سير العملية الامتحانية بإدارته، موضحا الدعم الكامل من اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ،واللواء أشرف صلاح،مساعد وزير الداخلية ومدير الأمن في توفير الأمن حتى يتم توفير أجواء مناسبة لأداء الامتحانات، إضافة إلى متابعين من خارج اللجان من متابعي مديرية التربية والتعليم، مؤكدا أنه تم توزيع أرقام الجلوس على الطلاب وتجهيز اللجان.