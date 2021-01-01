علي جمعة : يرفض نزول المرأة صالات الجيم المختلطة

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إن نزول المرأة صالات الجيم المختلطة، من السلوكيات الخاطئة.
وأضاف علي جمعة، عضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، خلال مقطع فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: وقد انتشر هذا السلوك في الآونة الأخيرة، متسائلا: فهل يجوز للمرأة النزول لمثل هذه الصالات التي بها رجال ونساء؟.
علي جمعة: نزول المرأة صالات الجيم المختلطة لا يجوز
وتابع علي جمعة، عضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف: نص الفقهاء على أن ذلك لا يجوز، لما فيه من انتهاك الحرمات، والبعد عن العفاف الذي أمر به الدين، فافعلوا هذا لوجه لله؛ تجدوه أمامكم.
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