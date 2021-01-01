علي جمعة : يرفض نزول المرأة صالات الجيم المختلطة



الدكتور علي جمعة الدكتور علي جمعة



قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إن نزول المرأة صالات الجيم المختلطة، من السلوكيات الخاطئة.



وأضاف علي جمعة، عضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، خلال مقطع فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: وقد انتشر هذا السلوك في الآونة الأخيرة، متسائلا: فهل يجوز للمرأة النزول لمثل هذه الصالات التي بها رجال ونساء؟.



علي جمعة: نزول المرأة صالات الجيم المختلطة لا يجوز

وتابع علي جمعة، عضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف: نص الفقهاء على أن ذلك لا يجوز، لما فيه من انتهاك الحرمات، والبعد عن العفاف الذي أمر به الدين، فافعلوا هذا لوجه لله؛ تجدوه أمامكم.

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على جانب آخر، قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن سيرة رسول الله- صلى الله عليه وسلم- تمثل لنا أرضا خصبة للتأمل، وأخذ الأسوة في معالجة الأمور، وإدارة جميع ما نتعرض له من مصاعب وخطوب‏.طريقة الرسول في إدارة الأزمات فريدةوأضاف علي جمعة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: فقد كانت له عليه الصلاة والسلام، طريقة فريدة في إدارة الأزمات وفق حكمة سديدة، فقد كان بفطنته؛ ينهي منازع الخلاف بشكل قاطع، مع حماية المجتمع الإسلامي من آثار الأزمة، بل يعمل على الاستفادة من الموقف الناتج عن الأزمة في الإصلاح والتطوير، واتخاذ إجراءات الوقاية لمنع تكرار الأزمة أو حدوث أزمات مشابهة لها.