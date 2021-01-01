اعرفى إزاى تختارى ملابس بحر مناسبة لشكل جسمك؟

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عند تحديد موعد السفر لقضاء عطلة الصيف والتنزه بالجلوس أمام أحد الشواطئ، تبدأ الأسر في تجهيز حقيبة السفر بجميع الأغراض التي تحتاجها الأسرة خلال الرحلة، والتي أهمها تحضير "المايوه"، الذى يختاره أي شخص تبعاً لمقاسه، ولكن قد تشعر المرأة بالحيرة عند اختيار المقاس المناسب لها، لذلك نستعرض في هذا التقرير، نصائح عند شراء " المايوه"، وفقاً لما ذكره موقع"insideoutstyleblog" كما يلي:







نصائح عند شراء المايوه:



• إذا كنت ترغبين في إخفاء بطنك، يجب أن تبحثين عن "مايوه"، ذو لون داكن عند منطقة البطن أو الصدر، أو ابحثي عن "مايوه"، مصمم بتعرجات عند منطقة البطن.

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• إذا كنت تريدين أن تجعلين مؤخرتك تبدو أصغر، ينصح بالبحث عن "مايو "داكن اللون أو مصمم بتنورة.• إذا كنت ترغبين في الحصول على جسم ممتلىء بأسفل منطقة الجسم، ينصح باختيار "مايوه" سادة بأعلى الجسم ومصمم بنقشات أو "منفوش" عند أسفل الجسم.إزاى تختاري "مايوه" مناسب لشكل جسمك ؟جسم شكل" 8"إذا كان جسمك على شكل رقم" 8 "، يمكنك اختيار "المايوه البكيني "عالي عند منطقة الخصر.شكل الجسم" I"إذا كان شكل الجسم " I" ، فهناك الكثير من الخيارات التي يمكن أن ترتديها، حيث يمكنك اختيار الألوان والأشكال التي تفضلينها من "المايوه" دون أن تشعرين بالقلق.شكل الجسم " A"وأما إذا كان شكل جسمك يبدو على هيئة حرف " A"، يمكنك أن تختارين "مايوه "ذو لون فاتح عند أعلى الجسم وداكن عند أسفل الجسم.جسم على شكل حرف " X "وإذا كان جسمك على هيئة حرف" X "، يفضل أن تبرزين قوامك الطبيعي المنحني والمتوازن بتفاصيل الخصر، من خلال ارتداء مايوه مكون من قطعتين.جسم على شكل حرف " H"وإذا كان جسمك على هيئة حرف " H"، يفضل أن ترتدين "مايوه" مصمم بقطعة واحدة، مكشكش، ليخفى أي انتفاخات في البطن والذى يعتبر موضة صيف 2022.