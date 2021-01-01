الكشف عن كواليس مفاوضات الزمالك لضم رمضان صبحى وتجديد بن شرقى



رمضان صبحي رمضان صبحي



كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك كواليس مفاوضات ضم رمضان صبحي نجم بيراميدز ومنتخبنا الوطني وكذلك مفاوضات تجديد المغربي اشرف بن شرقي والذي ينتهي عقده مع الفريق الأبيض بنهاية الموسم الجاري.



أكد المصدر أن هناك صعوبة كبيرة في مفاوضات ضم رمضان صبحي ليس بسبب مطالب بيراميدز المادية لبيعه ولكن بسبب راتب اللاعب المرتفع حيث يحصل الجناح الدولي على 2 مليون دولار سنويا خلال مدة تعاقده مع بيراميدز.



وانتقل المصدر للحديث عن مفاوضات تجديد عقد اشرف بن شرقي، مشيرا إلى أنها توقفت تماماً حيث تري ادارة الزمالك أن طلبات اللاعب المادية والتي لن تقل عن تقاضي مليون و600 الف دولار سنويا مبالغ فيها كثيرا ولا تتوافق مع امكانيات اللاعب وكذلك المردود الذي يقدمه مع الفريق مؤخرا

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علي جانب اخر استبعد البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك، المغربي محمد اوناجم لاعب وسط الفريق من حساباته نهائيا حتي نهاية الموسم، وذلك بعدما فشل الجناح المغربي في كسب ثقة المدير الفني خلال فترة توليه المسئولية .وكشف مصدر داخل الزمالك ان فيريرا لا يضع اوناجم ضمن حساباته الفنية حتي في حالة وجود غيابات واصابات في الفريق، وفسر فيريرا الموقف لمعاونيه بأن اوناجم لا يطور من مستواه ، وانه غير قادر علي التأقلم علي فكر البرتغالي.ومن المنتظر ان يعود اوناجم للدوري المغربي عقب نهاية الموسم الحالي، خاصة ان عقد اللاعب ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وتوجد رغبة داخل الزمالك بعدم تجديد تعاقده، خاصة بعد توصية المدير الفني بعدم الحاجة الفنية له.في سياق مختلف بدأ البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك في إعادة تقييم لاعبي الفريق الحاليين تمهيدا لوضع قائمة الموسم الجديد، والتي سيتم خلالها استبعاد عدد من اللاعبين المتواجدين في الفريق ، بالإضافة لملف التدعيمات في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.ويوجد بعض اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الحالي، وسيتم وضعهم تحت التقييم حتي نهاية الموسم لتحديد مصيرهم سواء بالتجديد او رفض استمرارهم، فيما سيتم تقييم باقي اللاعبين لتحديد إمكانية تسويقهم من عدمها.