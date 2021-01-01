الفستان الأزرق في المناسبات المختلفة كيف تظهري بيه



الفستان الأزرق الفستان الأزرق



في الفترة الأخيرة أصبحت الفنانة ياسمين صبري أيقونة للموضة بإطلالاتها المختلفة والمميزة، والتي أحدثها إطلالتها بفستان أزرق رقيق، خلال خضوعها لجلسة تصوير، والتي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى، مما جعل بعض النساء يرغبن في الحصول على نفس إطلالتها لكنهن يخشين في نفس الوقت ارتداء نفس التصميم خوفاً من إظهار بعض العيوب بجسدهن، لذا يستعرض" اليوم السابع" مع خبير الأزياء مصطفى الشافعي، بعض الأفكار التي تساعدك على ارتداء فستان أزرق دون خوف:







فستان ازرق بحزام ذهبي:



يعتبر الحزام الذهبى الخيار الأمثل لإظهار الفستان الأزرق، حيث إنه يظهر لون الفستان ويخطف الأنظار له بعيداً عن النظر لأى عيوب في الجسم، وقد لجأت ياسمين صبري لهذه الطريقة في إحدى المرات، الأمر الذي أظهر رشاقتها بشكل ملحوظ.

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فستان أزرق بسيط مع حقيبة كبيرة:استعانت ياسمين صبري بحقيبة كبيرة مع فستان أزرق بسيط، ويمكنك حمل حقيبة كبيرة الحجم مع الفستان أزرق مع ارتداء حذاء ذى كعب عالى كلاسيكى من نفس لون الحقيبة .وشاح منقوش:لا مانع من ارتداء وشاح منقوش بألوان زاهية أو منقوش عليه رسومات كثيرة، يساعد على لفت النظر إليه بعيداً عن النظر إلى الخصر أو القدمين.إكسسوارات فضية:عند ارتداء فستان طويل لونه أزرق سادة يمكن ارتداء اكسسوار فضى لامع وأما لو الفستان سواريه لامع مثلما ارتدته ياسمين صبري في إحدى المرات فلا يجب ارتداء الكثير من الإكسسوارات والاكتفاء بخاتم وحلق فقط.حذاء باليه أسود:يمكنك ارتداء حذاء باليه اسود مع فستان قصير ذى أكمام متوسطة، وهذا ما يجعلك تظهرين بمظهر طفولي جذاب، وأيضاً يمكن ارتداء حذاء مصنوع بجلد "تايجر "مع فستان برقبة على شكل حرف" V "لونه كحلي.حقيبة وحذاء من جلد الثعبان:إذا وقع اختيارك على فستان دانتيل أزرق بطول الركبة يمكنك اختيار حذاء وحقيبة مصنوعين من جلد الثعبان مع نظارة شمسية أنيقة.كارديجان لونه فاتح:يمكن الحصول على إطلالة نهارية مميزة من خلال ارتداء فستان كحلي مع كارديجان أصفر خردل وحذاء مسطح فهذا يساعد في الحصول على إطلالة أنيقة وشبابية.قبعة بيضاء:استمتعى ببعض المرح من خلال ارتداء فستان صيفي أزرق قصير، مع أشرطة من الشرائط الدانتيل البيضاء، وقبعة بيضاء عريضة الحواف.بلوزة ستان:ارتدت النجمة ياسمين صبري بلوزة من الستان الناعم، والتى جعلتها تبدو متألقة خاصة مع ارتدائها لبنطلون أصفر اللون.