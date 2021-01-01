سيناتور ديمقراطي يفتح النار علي إدارة بايدن بسبب النفط

هاجم السيناتور الديمقراطي تيم كين، الخميس، سياسات إدارة الرئيس جو بايدن في أزمة ارتفاع أسعار النفط، ومطالبة المملكة العربية السعودية بزيادة الإنتاج، في الوقت الذي لا تريد فيه الولايات المتحدة زيادة إنتاجها من النفط، على حد تعبيره.
وانتقد كين قرار إدارة بايدن بإلغاء عقود تنقيب عن النفط والغاز في خليج المكسيك وألاسكا لأسباب بيئية، وعدم استخدام القوانين والتشريعات المتاحة لدفع شركات الطاقة الأمريكية إلى إنتاج المزيد من النفط، معتبرا أن إدارة بايدن ترسل " رسائل مختلطة"، في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة لمساعدة أوروبا في القضاء على اعتمادها على الطاقة الروسية.
وقال كين في جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ: "أفهم أن سبب الإلغاء المعلن كان لمخاوف بشأن المناخ، هذا هو السبب". وأضاف: "لكن يصدمني إذا كنا أكبر منتج للطاقة في العالم، ونعلم أنه في المرحلة الانتقالية على الأقل، يحتاج حلفاؤنا الأوروبيون إلى الطاقة من مصادر أخرى غير روسيا، وأننا نذهب إلى السعودية ونقول (من فضلكم، أنتجوا المزيد الطاقة) بينما نحن لا نرغب في زيادة الإنتاج بأنفسنا، لا أفهم ذلك".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!