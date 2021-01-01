بعد مشكلة السيرفر .. التعليم تقرر احتساب درجة الامتحان الإلكتروني الكاملة في عربي 2 ثانوي



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بيانا رسميا عاجلا لوقف الجدل المثار حول أنباء تعطل منصة الامتحان خلال امتحان اللغة العربية في أولى امتحانات الصف الثاني الثانوي اليوم.







وقالت وزارة التربية والتعليم: “لقد تقدم اليوم لامتحان اللغة العربية للصف الثاني الثانوي في الفترة الصباحية 582,852 من الطلاب، وأدى الامتحان الإلكتروني 490,134 بنسبة 84% بينما لم يتمكن من أداء الامتحان 92,718 من الطلاب”.

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وأضافت وزارة التربية والتعليم: “حققت الوزارة في الأمر وتبين حدوث تأخير في استجابة قواعد البيانات الرئيسية، وذلك لحدوث العديد من التعديلات في بيانات الطلاب الواردة من الإدارات التعليمية والتي تمت في نفس التوقيت، مما تسبب في تعطل وصول الامتحانات إلي خوادم المدارس”.وأعلنت وزارة التربية والتعليم، أنه تم التحقيق مع المسؤول عن هذا الخطأ الفني والتعامل الفوري فنياً عن طريق زيادة سعة وسرعة خوادم قاعدة البيانات، وكذلك تم تحسين أدائها لضمان عدم حدوث هذا التأخير مرة أخرى.وقالت وزارة التربية والتعليم: لما كان هذا الخطأ ليس من مسؤولية الطلاب فقررت الوزارة بأن تحتسب لهؤلاء الطلاب الذين لم يتمكنوا من أداء الامتحان الالكتروني درجة الامتحان الالكتروني الكاملة لمادة اللغة العربية.وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه تم وضع كل الضوابط لمنع تكرار هذا الخطأ الفني في الامتحانات القادمة باذن الله.