فيديو .. قصة استيلاء مستريح أسوان على أموال ومواشي الأهالي

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صورة الخبر: مستريح أسوان
مستريح أسوان


البداية بطلها شخص يدعى مصطفى البنك الشهير بـ"مستريح المواشي"، الذي رفع شعارات رنانة في ظاهرها الرحمة وباطنها استنزاف جيوب الغلابة بحيل ماكرة.

وحيلة المستريح قائمة على إرسال مندوبين له بقرى ونجوع محافظتي أسوان والأقصر لإقناعهم بالمكسب السريع بزعم "المستريح ربنا بعته لخدمتهم".

بدأت الخطة في شراء المواشي بسعر مبالغ فيه وبيعها بثمن بخس، وتكالب مزارعو المحافظتين على مندوب المستريح لبيع ما لديهم من مواشٍ.

وبالفعل تم رصد أسطول سيارات نقل من مركز إسنا جنوب الأقصر قدر عددهم في أحد الأيام بـ 15 سيارة، يتجه إلى حظائر المواشي التابعة للمستريح، فضلا على تكالب أصحاب المواشي بقرى ونجوع أسوان على منزل “مصطفى البنك”.

لتفاصيل اكتر تابعونا ….فيديو

المصدر: elbalad

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