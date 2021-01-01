فيديو .. قصة استيلاء مستريح أسوان على أموال ومواشي الأهالي

البداية بطلها شخص يدعى مصطفى البنك الشهير بـ"مستريح المواشي"، الذي رفع شعارات رنانة في ظاهرها الرحمة وباطنها استنزاف جيوب الغلابة بحيل ماكرة.
وحيلة المستريح قائمة على إرسال مندوبين له بقرى ونجوع محافظتي أسوان والأقصر لإقناعهم بالمكسب السريع بزعم "المستريح ربنا بعته لخدمتهم".
بدأت الخطة في شراء المواشي بسعر مبالغ فيه وبيعها بثمن بخس، وتكالب مزارعو المحافظتين على مندوب المستريح لبيع ما لديهم من مواشٍ.
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