يحصل نظام Wear OS أخيرًا على تطبيق Google Home للتحكم في المنزل الذكي

كانت شركة جوجل قد اهملت في نظام Wear OS لسنوات، ولكن يبدو أنها مستعدة أخيرًا لأخذ الأمور على محمل الجد. فإلى جانب الكشف عن Pixel Watch في وقت سابق اليوم، أكدت الشركة أيضًا أن نظام Wear OS سيحصل أخيرًا على تطبيق Google Home.
كان تطبيق Google Home موجودًا منذ عدة سنوات كتطبيق شامل للتحكم في العديد من الأجهزة المنزلية الذكية، سواء كانت منتجات Nest المملوكة لشركة جوجل أو مصابيح تابعة للجهات الخارجية او منتجات أخرى. يتيح التطبيق للمستخدمين الوصول إلى عناصر تحكم سريعة وسهلة دون الحاجة إلى عناصر تحكم صوتية.
هناك عدد قليل جدًا من التطبيقات التي توفر أدوات التحكم في المنزل الذكي من خلال اللمس على Wear OS. ومع ذلك، فقد اعتمد نظام Wear OS دائمًا بالكامل على عناصر التحكم في الصوت للتحكم بأي شيء مع المنزل الذكي، وكان يفتقر إلى أي نوع من تكامل Google Home.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!