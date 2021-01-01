يحصل نظام Wear OS أخيرًا على تطبيق Google Home للتحكم في المنزل الذكي



Wear OS Wear OS

كانت شركة جوجل قد اهملت في نظام Wear OS لسنوات، ولكن يبدو أنها مستعدة أخيرًا لأخذ الأمور على محمل الجد. فإلى جانب الكشف عن Pixel Watch في وقت سابق اليوم، أكدت الشركة أيضًا أن نظام Wear OS سيحصل أخيرًا على تطبيق Google Home.



كان تطبيق Google Home موجودًا منذ عدة سنوات كتطبيق شامل للتحكم في العديد من الأجهزة المنزلية الذكية، سواء كانت منتجات Nest المملوكة لشركة جوجل أو مصابيح تابعة للجهات الخارجية او منتجات أخرى. يتيح التطبيق للمستخدمين الوصول إلى عناصر تحكم سريعة وسهلة دون الحاجة إلى عناصر تحكم صوتية.



هناك عدد قليل جدًا من التطبيقات التي توفر أدوات التحكم في المنزل الذكي من خلال اللمس على Wear OS. ومع ذلك، فقد اعتمد نظام Wear OS دائمًا بالكامل على عناصر التحكم في الصوت للتحكم بأي شيء مع المنزل الذكي، وكان يفتقر إلى أي نوع من تكامل Google Home.

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ولكن خلال مؤتمر I/O، أعلن Rick Osterloh بنفسه أن تطبيق Google Home قادم إلى Wear OS في وقت ما في المستقبل غير البعيد. وعلى الرغم من عدم توفر الكثير من التفاصيل حول هذا التطبيق، فقد حصلنا على معاينة سريعة أثناء إعلان جوجل.فعلى ما يبدو، سيشارك تطبيق Google Home لنظام Wear OS تصميمه إلى حد كبير مع التطبيق على الهواتف الذكية. سيتمكن المستخدمين من التحكم في سطوع الأضواء في الغرفة بأكملها عن طريق التمرير السهل، بينما يمكن ضبط Nest Thermostat بأزرار “+” و “-“.تشير جوجل أيضًا إلى أن الكاميرات ستكون قادرة أيضًا على إرسال تنبيهات الحركة إلى Wear OS، ولكن هذه الوظيفة موجودة بالفعل. ومع ذلك، من المفترض أنها ستعمل بشكل أفضل مع التطبيق المحلي.