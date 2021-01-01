تتحدث صحيفة أمريكية عن هاكرز صينيين يسرقون أسرار المعدات الحربية الغربية

تستخدم المقاتلة الصينية من الجيل الخامس J-20 Mighty Dragon تقنية واحدة على الأقل سرقت من طائرة F-35 Lightning II الأمريكية التي تنتمي إلى صنف الطائرات نفسه.
وقالت بوابة 19 Fortyfive الإلكترونية الأمريكية إن الهاكرز الصينيين في أستراليا قد سرقوا سر نظام التوجيه الكهروضوئي الأمريكي.
وأوضحت أن لدى طائرتي J-20 الصينية وF-35 الأمريكية ميزة مشتركة واحدة وهي هرم صغير من الزجاج في الجزء السفلي من مقدمة الطائرة. وهو النظام الكهروضوئي المستخدم للبحث عن الأهداف وتوجيه الصواريخ بالليزر.
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