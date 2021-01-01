تطلق Honor برامج تشغيل خاصة لحواسبها

أعلنت شركة Honor عن نيتها إطلاق نظام تشغيل خاص لتحسين أداء حواسبها وأجهزتها المحمولة.
وتأكيدا على هذه الخطورة شارك نائب رئيس الشركة Xiong Junmin صورة على الإنترنت أشار فيها إلى أن الحاسب الجديد الذي ستطرحه شركته قريبا سيعمل بنظام Magic OS for Windows.
وقال Xiong :"أبحاث Honor مستمرة ولن تتوقف في مجال تطوير الهواتف الذكية والحواسب، ونظام Magic OS الجديد سيسمح بتحسين عمل الحواسب وترشيد استهلاكها للطاقة، كما سيكون برنامجا قابلا على العمل مع مختلف أنواع الأجهزة المحمولة مستقبلا".
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