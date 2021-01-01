تبتكر شركة "إينيرغيا" ماكنة لبناء قاعدة على القمر

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صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

حصلت شركة "إينيرغيا" التي هي جزء من مؤسسة "روس كوسموس" على براءة اختراع عن ابتكارها ماكنة لأعمال الهندسة والبناء على سطح القمر.

وتشير مؤسسة "روس كوسموس"، إلى أن شركة "إينيرغيا" حصلت على براءتي اختراع عن ابتكار ماكنة لتنفيذ أعمال هندسية على سطح القمر ووحدة متنقلة لدعم أنشطة رواد الفضاء على سطحه".

وكما هو معروف يجب قبل بناء القاعدة القمرية، من الضروري القيام بأعمال تحضيرية على سطح القمر، مثل إزالة الأحجار والصخور وتسوية المكان وتوفير حماية لبنية المحطة القمرية والمواقع الأخرى باستخدام تربة القمر.

وأما الوحدة المتنقلة فمخصصة لدعم نشاط رواد الفضاء خارج مكاتبهم، وضرورية للحركة السريعة لأي شخص على سطح القمر لاستكشاف المنطقة وجمع عينات التربة اللازمة.

ووفقا لمبتكري المحطة القمرية، ستبنى المحطة في خندق ومن ثم تغطى بطبقة من التراب لحماية رواد الفضاء من الإشعاع.

ويقول المخترع أوليغ تسيغانكوف، كبير الباحثين في "إينيرغيا"، "أي أنها ستبنى بنفس طريقة إنشاء خط مترو الأنفاق بالطريقة السطحية".

ويذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان قد أعلن في 12 أبريل 2022 (يوم الفضاء) أن روسيا بحاجة إلى الاستجابة بنجاح للتحديات الحديثة في الفضاء، مشيرا إلى ضرورة استئناف برنامج القمر الروسي.
ومن جانبه أعلن رائد الفضاء الرسي اندريه بوريسينكو، أن استئناف برنامج القمر أمر ضروري، لأنه جزء من استكشاف المنظومة الشمسية، الذي يعتبر جزءا مهما للتنمية البشرية.

المصدر: روسيا اليوم

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