تطلق Realme هاتف أندرويد بميزات وقدرات شحن فائقة

تستعد Realme لإطلاق هاتفها الجديد الذي سيتفوق على العديد من هواتف أندرويد الحديثة من حيث التقنيات وميزات الشحن السريع للبطارية.
ومن أكثر ما سيميز هذا الهاتف هو بطاريته التي ستكون بسعة 5000 ميلي أمبير والتي ستعمل مع شاحن باستطاعة 150 واطا سيمكن من شحن نصف سعتها تقريبا في غضون 5 دقائق فقط، كما ستعمل هذه البطارية مع ميزة الشحن اللاسلكي السريع أيضا.
وسيحصل الجهاز على هيكل بأبعاد (163/75.6/.2) ملم، وزنه 188 غ، وشاشة AMOLED بمقاس 6.7 بوصة، دقة عرضها (2412/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!