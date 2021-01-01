تسريبات تكشف مواصفات هاتف سامسونج القادم Galaxy S23 Ultra..بكاميرا فائقة الدقة..



Galaxy S23 Ultra Galaxy S23 Ultra

تقوم شركة سامسونج الكورية الجنوبية الرائدة بوضع اللمسات الأخيرة من أجل تطوير هاتفها الفلاجشيب القادم Galaxy S23 Ultra، حيث تم الكشف أن الهاتف سيقدّم كاميرا بدقة 200 ميجا بكسل بعد انتهاء سامسونج من تطوير مستشعر الكاميرا. ومن المتوقع الإعلان عن الهاتف الذكي في بداية عام 2023 القادم ، وذلك وفقًا لـ ETNews الكورية الجنوبية.



تسريبات تكشف مواصفات هاتف سامسونج القادم Galaxy S23 Ultra

وعلى غرار هاتف سامسونج الفلاجشيب الحالي Galaxy S22 Ultra، من المحتمل أن يستخدم هاتف سامسونج Samsung Galaxy S23 Ultra ميزة "تجميع وحدات البكسل" والتي تقوم فكرتها على دمج البيانات من عدة وحدات بكسل صغيرة على مستشعر الصورة بالكاميرا في بكسل واحد فائق بحسب ما نشره موقع Macrumors.



و يعد تجميع وحدات البيكسل مفيدًا لأن زيادة وحدات البكسل في كاميرا الهاتف مع الحفاظ على نفس حجم مستشعر الصورة ينتج عنها وحدات بكسل أصغر ، والتي تلتقط ضوءًا أقل بشكل عام.

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وجدير بالذكر أن شركة سامسونج Samsung Electro-Mechanics، ستقوم بتصنيع حوالي 70 ? من وحدات الاستشعار الجديدة للكاميرا بدقة 200 ميجابكسل، بينما ستقوم Samsung Electronics بتصنيع الجزء الآخر أي حوالي 30 ?.لم تنتشر الكثير من التقارير حول حالة كاميرا الهاتف القادم لسامسونج Samsung Galaxy S23 Ultra، إلا أنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن المزيد في الفترة القادمة بعد أن انتهت سامسونج من تطويرها.