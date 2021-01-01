نتفليكس تعرض الإعلانات على منصتها..لأول مرة..

أعلنت شركة نتفليكس Netflix الأمريكية لخدمات البث الشهر الماضي عن تسجيل أول انخفاض في عدد المشتركين لها منذ أكثر من 10 سنوات، وهو ما أثر على نمو الإيرادات بالمنصة، مما دفع نتفليكس للقيام ببعض التغييرات الجديدة في المنصة من أجل زيادة الإيرادات، وفقًا لصحيفة “نيويورك تايمز”.
وتضطر نتفليكس حاليا بسبب الضغوطات والتحديات التي تعرضت لها لاتخاذ قرارات طالما حاربت ضدها حيث صرحت نتفليكس بأن الإعلانات التجارية لن ترى أبدًا على منصتها، بينما تعمل نتفليكس حاليا على إدراج فئة اشتراك مدعومة بالإعلانات بأسعار مخفضة بحسب ما نشر موقع the verge.
نتفليكس تقوم بعرض الإعلانات على منصتها
ويأتي هذا القرار بعد أن خسرت نتفليكس لأول مرة 200 ألف مشترك خلال بداية عام 2022، وهي المرة الأولى منذ أكثر من 10 سنوات، كما أفادت التوقعات أنها يمكن أن تخسر 2 مليون مشترك إضافيين خلال الأشهر المقبلة
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