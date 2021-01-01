تباع أجهزة آي بود القديمة على موقع eBay بالآف الدولارات

أعلنت شركة آبل Apple، هذا الأسبوع أنها ستوقف إنتاج أجهزة "آي بود" iPod، أحد أكثر منتجاتها نجاحا والذي أحدث ثورة في طريقة استماع المستخدمين للموسيقى على مدار أكثر 20 عاما.
وحسبما ذكرت صحيفة "daily mail" البريطانية، ارتفعت قوائم أجهزة آبل "آي بود" على متجر eBay بالتزامن مع قرار الشركة الأمريكية، حيث طلب العديد من البائعين مبالغ ضخمة من المال مقابل أجهزة iPod القديمة الخاصة بهم.
وقال جيمس أندروز، المحرر المالي بموفع "موني" البريطاني، في تصريحاته إلى موقع "MailOnline" البريطاني، إن أجهزة "آي بود" حاليا قد تساوي ثروة طائلة، بمجرد إعلان آبل عن وقف تصنيع أجهزتها الموسيقية للأبد، لذلك قد يرغب بعض مالكي أجهزة iPod في الاستفادة من بعض التقنيات القديمة خاصتهم.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!