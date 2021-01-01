وكيل كهربا: هذا موقف الأعب في الأهلي خلال الفترة القادمة

قال أحمد يحيى، وكيل أعمال كهربا، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى المعار إلى نادى هاتاى سبور التركى، إن اللاعب سيعود إلى القلعة الحمراء خلال 10 أيام، ولكن لن يكون بمقدروه المشاركة مع الفريق.
وتحدث يحيى خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم مع الإعلامى أحمد شوبير على "قناة أون تايم سبورتس 1" عن الغرامة الموقعة عليه بسبب الزمالك، قائلا: "نهائية وسيتحملها اللاعب بمفرده".
ومن المقرر أن يحسم مسئولو الأهلى مصير كهربا عقب الانتهاء من منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث تتبقى للفريق الأحمر مباراتان قبل حسم اللقب الأفريقى للمرة الثالثة على التوالى والحادية عشرة في تاريخه.
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