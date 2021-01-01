لن يصبح جاك دورسي الرئيس التنفيذي لـ تويتر مرة أخرى



جاك دورسي جاك دورسي

أكد المبرمج ورجل أعمال أمريكي جاك دورسي Jack Dorsey، على أنه لن يتولي منصب الرئيس التنفيذي لشركة تويتر Twitter، بمجرد أن يتولى "إيلون ماسك" مسؤولية الشركة.



وحسبما ذكر موقع "theverge" التقني، غرد "جاك دورسي" أمس الأربعاء عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" قائلا: "لن أصبح الرئيس التنفيذي مرة أخرى"، وذلك ردا على أحد متابعينه توقع عودته لقيادة الشركة التي شارك في تأسيسها.



جاك دورسي لن يصبح الرئيس التنفيذي لـ تويتر مرة أخرى



وفي رد آخر، علق "جاك دورسي" قائلا، إنه "لا أحد في النهاية" يجب أن يكون الرئيس التنفيذي لـ تويتر، وذلك في إشارة إلى Bluesky، وهو مشروع يهدف إلى تحويل منصة "تويتر" إلى بروتوكول لامركزي، بدلا من شبكة اجتماعية تقليدية.

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ويملك "جاك دورسي" تاريخا مثير للجدل، منذ توليه رئاسة شركة تويتر في عام 2008، بعد عامين فقط من مساعدته في بدء الشركة.وبعد تنحي "جاك دورسي"، تولى "باراغ أغراوال" منصب الرئيس التنفيذي لـ تويتر، في عام 2021، على الرغم من ذلك، يبدو أن مهندس البرمجيات لن يبقى طويل في منصه بمجرد اتمام "إيلون ماسك" صفقة الستحواذ على المنصة.وفي الوقت نفسه، سيتم تعيين "إيلون ماسك" كرئيس تنفيذي مؤقت لـ تويتر بمجرد شراء الشركة وجعلها خاصة، ولكن ماسك شخص كثير المسؤليات، فهو مشغولا دائما بإدارة شركتي SpaceX و Tesla، لذلك يبدو أنه سيرغب في العثور على شخص آخر لتولي المهمة.الجدير بالذكر أن جاك دورسي، علق على صفقة استحواذ الملياردير الأميريكي "إيلون ماسك" على "تويتر"، قائلا إنه هو الحل الوحيد الذي أثق به لإعادة تويتر كما كان.. أنا على ثقة من أن مهمته هي تمديد نور الوعي.وقد فاز "إيلون ماسك"، خلال الشهر الماضي، باتفاق لشراء شركة تويتر مقابل 44 مليار دولار في صفقة ستحول السيطرة على منصة التواصل الاجتماعي التي يستخدمها الملايين وزعماء عالميون إلى أغنى شخص في العالم.