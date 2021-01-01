تعيد جوجل إحياء تطبيق Wallet بمزايا جديدة لمستخدمي أندرويد



تطبيق Wallet تطبيق Wallet

أعلنت شركة جوجل Google، خلال مؤتمرها السنوي للمطورين لعام 2022، عن إعادة إحياء تطبيق "محفظة جوجل" أو ما يعرف باسم Google Wallet، والذي يضم مجموعة من الميزات الجديدة مقارنة بالتطبيق السابق الذي أرسلته الشركة إلى مقبرة التطبيقات الخاصة بها منذ فترة.



وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يشمل تطبيق جوجل الجديد "Wallet"، مجموعة الترقيات والتحسينات التي قد تسمح للمستخدمين بتخزين والاحتفاظ ببيانات بطاقات الائتمان، وبطاقات الهدايا، والهويات الرقمية، وبطاقات العبور، وتذاكر الحفلات، وبطاقات التطعيم على الهاتف الذكي بتطبيق واحد.



جوجل تزود تطبيق Wallet الجديد بميزات متطورة

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ويمكن للمستخدمين عبر تطبيق Wallet، تخزين بيانات البطاقات المصرفية من أجل الدفع لمشترياتها بنقرة واحدة، وتخزين أي نوع آخر من البطاقات الذكية المنتشرة حاليا.وكما ستدعم محفظة Wallet المعرفات الرقمية، حيث يمكنك تحديد هويتك دون حتى إعطاء أي شخص هاتفك، وذلك بفضل تقنية الاتصال قريب المدى NFC، مما يسهل على المستخدمين إجراء المعاملات المالية وتبادل المحتوى الرقمي بطريقة تعد الأسهل في الاستخدام.ومن بين الميزات التي يقدمها تطبيق جوجل الجديد، هي دعم مفاتيح المكاتب والفنادق الرقمية، حيث استعدت بعض الفنادق لتقديم مفاتيح غرف رقمية لعملاءها، كما تعمل بعض الجهات الحكومية في الولايات المتحدة على إصدار رخص قيادة رقمية.وهناك أيضا نموذجا عاما لمزيد من الأشياء الفريدة، حيث زودت جوجل تطبيق المحفظة الالكترونية الجديد بقوائم خاصة لبطاقات الصعود إلى الطائرة وتذاكر الأحداث وما شابه.وذلك بالإضافة إلى ميزات خاصة بتطبيق الملاحة "خرائط جوجل"، حيث سيعرض تطبيق "Google Wallet"، مقدار الأموال المتبقية ببطاقة الترانزيت بشرط إضافتها إلى Wallet، في وقت عرض الطرق المحتملة في الخرائط.كما يمكن لـ "Google Wallet" إطلاع المستخدم على تكلفة رحلة معينة، في حال لم يكن لديه ما يكفي من الأموال في البطاقة لتغطية التكلفة، فإذا كان الرصيد منخفضا، فيمكنه النقر وإضافة المزيد.ويشار إلى أن شركة جوجل قامت سابقا بتطوير تطبيق للمدفوعات الرقمية يسمي Google Wallet، ولكنها سرعان ما أعلنت إيقاف تشغيل التطبيق وإرساله لمقبرة التطبيقات، ولكن الآن الشركة قررت جعله تطبيقا مستقلا وإعادة إحيائه مرة أخرى.