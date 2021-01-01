الاستخبارات الأمريكية بوتين لن يوقف الحرب قريبا

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الاستخبارات الأمريكية


قالت مديرة أجهزة الاستخبارات الأمريكية أفريل هينز، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن ينهي حرب أوكرانيا بعملية دونباس، بل سيواصلها حتى ترانسنيستريا المعلنة استقلالها عن مولدوفا.

وأضافت: "تفيد تقييماتنا بأن بوتين يعدّ لنزاع مطول في أوكرانيا ينوي من خلاله تحقيق أهداف تتجاوز دونباس".

وتابعت قائلة أمام مجلس الشيوخ إن "الرئيس الروسي يرى على الأرجح أن لدى روسيا إمكانيات ورغبة في مواجهة التحديات تتجاوز تلك التي يتمتع بها خصومه، ويعول على الأرجح على تراجع تصميم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مع تدهور الأوضاع في ما يتعلق بنقص الغذاء والتضخم وأسعار الطاقة".

وذكرت أن واشنطن ما زالت تعتقد أن الرئيس بوتين لن يأذن باستخدام الأسلحة النووية إلا إذا رأى تهديدا وجوديا لبلاده.

المصدر: أ ف ب

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